Marvel : la série Disney+ Loki déjà renouvelée pour une saison 2

L’acteur Clark Gregg, qui incarne l’agent du SHIELD Phil Coulson, a révélé probablement sans s’en rendre compte que la nouvelle série Disney+ Loki avait déjà été renouvelée pour une saison 2. Dans une interview, l’acteur a en effet évoqué clairement l’existence de non pas six, mais douze épisodes.

« Je mentirais si je ne disais pas ouais, ce serait vraiment intéressant de recommencer l’expérience. Faire dix épisodes ou 12 épisodes comme Tom Hiddleston m’a dit qu’il faisait [sur Loki] avec ce genre de budget et cette équipe de production de Marvel Cinematic. », a lâché Gregg dans une interview accordée au magazine Variety. Lorsque Disney+ a annoncé le développement de Loki, seulement six épisodes étaient prévus. Cette information semble donc indiquer que Tom Hiddleston a bien signé pour une seconde saison.

Loki : deux saisons tournées à la suite

Le tournage de Loki avait déjà déjà débuté au moment où la crise sanitaire a fait fermer les portes des studios de production. Si l’on se fie à ce que Clark Gregg déclare, il semblerait que Disney travaillait même sur les deux premières saison en même temps et aurait prévu de tourner les douze épisodes à la suite. Si l’on se doute que la diffusion de Loki pourrait être reportée en raison de la pandémie, la bonne nouvelle est que les fans n’auront donc peut-être pas beaucoup de temps à attendre pour découvrir la saison 2 de la série.

En l’absence d’une confirmation officielle de Disney+, cette information reste toutefois à prendre avec des pincettes. Il est en outre possible que la saison 1 de Loki ait finalement été prolongée avec 6 épisodes supplémentaires. Cette hypothèse serait néanmoins plus surprenante, car toutes les autres séries Marvel prévues sur Disney+ comporteront elles aussi une première saison de 6 épisodes. C’est le cas notamment de WandaVision et du Faucon et le Soldat de l’Hiver. Pour l’instant, les tournages de toutes ces séries Marvel sont cependant à l’arrêt, et Disney ne sait toujours pas quand ils pourront reprendre.

