Marvel lance un mini studio pour ses prochains projets d’animation

Avec l’arrivée imminente de What If…?, Marvel semble déjà vouloir capitaliser sur son département animation. Et pour cause : le studio vient d’annoncer la création d’un nouveau studio entièrement dédié aux format animés. Car, en secret, la firme plancherait déjà sur de nombreuses autres séries et long-métrages tout en dessins et animations 3D. Victoria Alonso, bras droit de Feige, vient tout juste de confirmer l’information, laissant présager de belles surprises pour les prochaines années.

Marvel offre une place de choix aux formats animés – Crédit : Marvel Studios

Outre What If…?, il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer de nombreux projets du même format, malgré le planning déjà surchargé des studios. Et ce n’est pas les fans qui bouderont leur plaisir à l’annonce de cette nouvelle ultra enthousiasmante.

Marvel dévoile ses ambitions côté animation

« Nous allons enfin avoir notre département d’animation. Et nous allons créer un mini studio pour l’occasion. Cela nous excite beaucoup. Car il faut bien reconnaître que les formats animés restent notre premier amour » confie ainsi Alonso. Cette dernière n’en est pas à son coup d’essai. En effet, sa carrière chez Marvel est déjà impressionnante. Après un brillant parcours en qualité de productrice d’effets visuels, notamment sur Iron Man, Alonso est devenue co-productrice à part entière des projets développés par le studio.

What If…? est très attendu par les aficionados du genre. Premier projet animé Marvel, la série sera étroitement liée au MCU dans sa globalité. Même si rien ne garantit encore un succès public et critique, la firme semble déjà décidée à exploiter à fond ce nouveau format. Des aveux mêmes d’Alonso, d’autres courts-métrages ou séries animées devraient même débarquer avant la fin de l’année. Mais aucun titre n’a pour l’heure filtré.

What If…? mettra ainsi en scène des versions alternatives des moments clés du MCU. Cela offrira la possibilité au studio de jouer davantage avec ses héros et leurs arcs narratifs respectifs. Au programme : de la vengeance, des twists inattendus et une bonne dose de surprises. Encore un peu de patience, la série débarque bientôt sur Disney + !

Source : CBR