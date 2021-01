Marvel : le créateur de Loki signe pour une saison 2 et un film Star Wars

Loki fera ses débuts sur Disney+ en mai 2021. Depuis plusieurs mois, la rumeur courait que le studio aurait déjà commandé deux saisons. Mais cette pratique courante ne signifie pas toujours que la saison 2 sera bien concrétisée. Un scoop concernant un prochain film Star Wars semble néanmoins le confirmer.

Loki (Tom Hiddleston) dans Avengers : Endgame – Crédit : Marvel Entertainment

Le créateur et scénariste de Loki vient en effet de signer un gros contrat avec le studio de Mickey. En plus d’écrire le scénario de Doctor Strange in the multiverse of madness, dont le précédent auteur a été écarté, Waldron signera le film Star Wars développé par Kevin Feige, dont on ignore pour l’instant les détails.

Mais ce n’est pas tout. Le site spécialisé Deadline révèle que l’accord entre le scénariste et Disney inclurait également son retour sur la saison 2 de Loki. Cette nouvelle confirmerait donc que le show Marvel aurait bien été renouvelé avant même la sortie de son premier épisode. Michael Waldron s’est fait connaitre grâce à son travail sur la série animée Rick and Morty, pour laquelle il a même remporté un Emmy Award.

Bien que cette information ne soit pas encore officielle, elle est tout à fait plausible. Rappelons que Disney n’a pas hésité à lancer la production et le tournage de la saison 2 de The Mandalorian alors que les tout premiers épisodes de la série étaient diffusés.

Loki dans le multivers Marvel

Loki est bien mort dans Avengers : Endgame, mais la série suivra les aventures d’une autre version du Dieu de la Malice, celle qui s’est emparée du Tesseract avant de disparaître. À ce moment-là, le super-vilain a créé une réalité alternative, et c’est cette dimension qui sera explorée dans le show Marvel. Tous comme les prochains films et les prochaines séries de la phase 4 du MCU, Loki jouera donc beaucoup avec la notion du multivers. En attendant la sortie du premier épisode en mai prochain, c’est WandaVision qui ouvrira le bal des shows Marvel sur Disney+ le 15 janvier.

Source : CBR