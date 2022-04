Marvel : le MCU n’est pas aussi planifié qu’on le croit

Les Avengers – Crédit : Marvel Studios

Nous sommes désormais entrés dans la phase 4 du MCU. Outre les blockbusters comme Spider-Man: No Way Home ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on retrouve désormais bon nombre de séries qui font irruption sur Disney+. Marque de fabrique de Marvel Studios, les différentes productions sont intimement liées dans leur intrigue à l’exception de certains contenus comme Moon Knight dont la diffusion vient tout juste de démarrer.

Les interconnexions forment un fil rouge tentaculaire. Toujours est-il que tout n’est pas aussi planifié qu’on pourrait le croire d’après Joe Russo qui a réalisé plusieurs films Marvel dont Infinity War et Endgame. Auprès de Deadline, le cinéaste a souligné que les idées émergeant au fil de l’eau prenaient souvent le pas sur une planification verrouillée. « Une partie du génie de Kevin réside dans le fait qu’il n’a pas vraiment de plan », souligne-t-il.

À lire > Avengers 5 : Marvel donne enfin des précisions sur une potentielle date de sortie

Le MCU se construirait au fil de l’eau

« Il y a une idée mais vous ne pouvez pas avoir de plan si le film que vous faites est un tank. Il n’y a pas de plan après ça, non ? » D’ailleurs, les Avengers devaient mourir définitivement dans Endgame avant que Kevin Feige accepte de mettre un peu d’eau dans son vin. « Beaucoup d’histoires ont été inventées entre les films », pointe Joe Russo, soulignant qu’après le succès d’une production se pose invariablement la question suivante : « ‘Eh bien, que pourrions-nous faire d’autre?’ Et c’est là que de nouvelles idées émergent ».

Pour résumer, l’univers cinématographique Marvel répond évidemment à un cahier des charges strict. Les scènes post-crédits et les références qui rattachent les contenus entre eux en sont évidemment des exemples parlants. Mais les idées scénaristiques émergeant chemin faisant peuvent tout à fait bouleverser les plans, à en croire Joe Russo. D’ici à 2024, rappelons qu’une flopée de films Marvel débarqueront dans les salles obscures.

Source : Deadline