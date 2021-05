Marvel : les Avengers ne choisissent pas leurs ennemis par hasard, confirme Iron Man

Le mois prochain sortira le premier numéro de l’événement comics Infinite Destinies, dont la sortie était prévue initialement en 2020. Pour teaser les fans, Marvel a dévoilé quelques pages dans lesquelles on découvre comment les super-héros choisissent leurs vilains.

Extrait de la couverture d’Iron Man Annual #1 – Crédit : Marvel Comics

Dans cet événement, les héros Marvel affronteront de nouveaux ennemis pour la première fois. Mais ils ne les choisiront pas par hasard. Tony Stark explique en effet à Peter Parker que les Avengers sélectionnent leurs vilains en fonction de leur spécialité. « Les Avengers, nous avons tous notre propre domaine. Les choses dont nous nous occupons. », dit-il à l’homme-araignée.

À chaque Avenger son type de vilain

Par conséquent, Thor s’occupe des « trucs divins », Captain America se charge de ce qui touche son pays, She-Hulk quant à elle « s’occupe de fracasser et occasionnellement des procès », détaille Iron Man. De son côté, Stark est bien évidemment l’expert en vilains liés aux technologies. Dans Iron Man Annual #1, Tony affrontera donc Quantum et l’Assessor, une forme d’intelligence artificielle qui a kidnappé et torturé Miles Morales dans Miles Morales: Spider-Man # et 8. Iron Man est d’ailleurs convaincu que sa propre technologie est supérieure à celles de ses ennemis. « Ces gars pensent qu’ils sont intelligents et que leur tech est bonne. Mais je suis plus intelligent et ma tech est meilleure », affirme le milliardaire.

Tony Stark explique à Spider-Man comment les Avengers choisissent leurs ennemis – Crédit : Marvel Comics

Bien qu’ils s’allient parfois contre un même vilain, les Avengers suivent bien une règle logique pour déterminer sur quel ennemi ils doivent concentrer tous leurs efforts. C’est leur expertise et leurs pouvoirs qui guident leur choix. L’événement Infinite Destinies suivra les aventures d’un ou plusieurs Avengers dans chaque numéro. Ils feront équipe avec d’autres personnages Marvel plus secondaires tels que Quantum, Overtime, la Tiger Division, Star, Prince of Power et Amulet). Ces derniers ont mis la main sur les Pierres d’Infinité, dont ils tiennent désormais leurs pouvoirs. Le premier numéro Iron Man Annual #1 sortira le 2 juin prochain. Le dernier prévu en août s’intitule Avengers Annual #1 et introduira une guest-star secrète.

Source : SCREEN RANT