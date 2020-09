Marvel : les nouveaux plans de Disney pour Black Panther 2

Le film Black Panther 2 est toujours d’actualité chez Disney. Malgré le décès de Chadwick Boseman, qui incarnait le super-héros à l’écran, le studio n’abandonne pas le projet. Selon des sources proches de la maison de Mickey, T’Challa sera remplacé par sa sœur.

Black Panther et sa soeur Shuri à droite, dans Black Panther (2018) – Crédit : Marvel Studios

La nouvelle protectrice de Wakanda sera donc la princesse Shuri. Au cinéma, le personnage est interprété par l’actrice Laetitia Wright. Le roi du Wakanda n’apparaitra pas du tout à l’écran dans Black Panther 2. Disney aurait en effet prévu de faire mourir T’Challa avant le début de l’intrigue du film. Sa mort sera donc certainement évoquée dès les premières minutes, dans un moment que l’on imagine déjà plein d’émotions.

En plus d’avoir fait un carton en salles, Black Panther est devenu un symbole pour toute une génération. Premier super-héros noir du MCU à avoir droit à son film solo, T’Challa, et son interprète Chadwick Boseman manqueront terriblement aux fans de Marvel. C’est pourquoi il semble logique que Disney rende hommage à l’acteur avec un dernier film, sans toutefois le remplacer.

Chadwick Boseman pensait pouvoir tourner Black Panther 2

On imagine cependant que cette décision va forcer les scénaristes à se remettre rapidement au travail pour revoir le scénario. Le tournage de Black Panther 2 devait en effet débuter en mars prochain. Boseman avait même prévu de commencer son entrainement physique dans quelques semaines. Une décision qui montre à quel point l’acteur était dévoué à sa carrière. Selon sa famille, Boseman a d’ailleurs tourné les films Marvel ainsi que son dernier long-métrage pour Netflix alors qu’il suivait en même temps une chimiothérapie. Pendant quatre ans, l’interprète de la Panthère Noire a en effet caché sa maladie à tout le monde, y compris au grand patron de Marvel Studios Kevin Feige. Ce dernier, ainsi que les autres interprètes des Avengers, ont été dévastés par la nouvelle de son décès, et lui ont rendu de bels hommages sur les réseaux sociaux.

Suite au décès tragique de l’acteur à seulement 43 ans, la sortie de Black Panther 2, prévue pour mai 2022, pourrait être repoussée. Disney ne s’est cependant pas encore exprimé publiquement à ce sujet.

