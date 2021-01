Marvel : les plans de la Phase 4 n’ont pas changé, malgré la pandémie

La Phase 4 du MCU démarre avec Wanda Vision vendredi 15 janvier 2021 – Crédit : Marvel Entertainment

Après plus d’un an d’attente depuis Spider-Man : Far From Home avec Tom Holland en 2019, les fans s’apprêtent à découvrir la Phase 4 de l’univers cinématographique de Marvel. En effet, la nouvelle série WandaVision qui a plus d’effets spéciaux qu’Avengers : Endgame débarque le 15 janvier sur Disney+. La quatrième phase du MCU sera alors officiellement lancée. La pandémie de Covid-19 a bousculé les sorties des blockbusters puisque Black Widow aurait dû célébrer l’ouverture de la Phase 4. D’ailleurs, l’actrice Scarlett Johansson a expliqué que la sortie plus tardive de Black Widow a permis le développement complet du personnage.

La Phase 4 a subi quelques modifications, mais rien d’important

À cause du décalage de Black Widow, certains fans se demandaient à juste titre si les plans de la Phase 4 avaient eux aussi été modifiés par un effet boule de neige. Les fans peuvent déjà se rassurer puisque ce n’est pas le cas. Le président des studios Marvel, Kevin Feige, l’a lui-même confirmé exclusivement à nos confrères de Screen Rant.

La pandémie a causé quelques modifications, mais les plans de la Phase 4 restent identiques. Kevin Feige a effectivement déclaré que : « si cela s’était produit un an ou deux auparavant, nous n’aurions évidemment pas eu autant de facilité. La vérité est que nous nous adaptons toujours. Cela fait partie de ce qu’est la narration et la réalisation de films, c’est l’ajustement et l’adaptation ». En effet, les conséquences auraient pu être plus désastreuses si la pandémie avait eu lieu avant Avengers : Endgame.

Selon Kevin Feige, l’arrivée de WandaVision avant Black Widow et Falcon et le Soldat de l’Hiver a causé quelques modifications mineures, mais rien de majeur. Finalement, le fait que WandaVision débute la Phase 4 n’est peut-être pas une si mauvaise chose. Pour le directeur des studios Marvel, « je ne veux pas dire que 2020 a conduit à quelque chose de mieux, franchement, mais le fait que WandaVision soit le premier est en fait tout à fait approprié ». D’ailleurs, Kevin Feige s’est également engagé sur un retour des Avengers sur grand écran, après avoir comparé le Blip de Thanos avec la pandémie de Covid-19.

Source : Flickering Myth