Les Éternels : les premières critiques du dernier Marvel sont dithyrambiques

Ce premier « Les Éternels » serait le plus ambitieux de tous les Marvel jamais produits. Alors que Marvel ne cesse de repousser ses sorties, ce 26ème film sera en salle le 5 novembre. Lundi dernier, à Los Angeles, la production a invité les critiques pour une avant-première. Depuis, les réactions au premier film de super-héros de la réalisatrice Chloé Zhao fusent sur la toile.

Affiche des Éternels de Chloé Zhao – Crédits : Marvel Studios

Les Éternels introduisent un ensemble d’acteurs dans l’univers de superhéros. Nous y trouvons notamment Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harrington, Salma Hayek et Angélina Jolie. Le film se centre sur une race extraterrestre d’immortels qui vivent sur Terre depuis plus de 7 000 ans, alors qu’ils tentent de protéger la planète des monstres maléfiques connus sous le nom de Deviants.

Les Éternels est construit sur un parallèle entre deux temps

L’histoire se déroule sur deux périodes. La première se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. La deuxième est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, se contentant de vivre parmi les humains, se cachant à la vue de tous. La menace dominante des déviants les oblige à mettre leurs différences de côté et se regrouper.

Inutile de lister tous les commentaires ici. Il vous suffit de taper Eternals sur Twitter pour y trouver d’interminables réactions marquées de surprise et d’admiration. Des adjectifs tels que émouvant, magnifiquement filmé, exceptionnel, inattendu etc… y pleuvent. Il semblerait que le choix d’une réalisatrice déjà récompensée aux Oscars ait payé. Le journaliste du Hollywood Reporter, Brian Davids, le confirme en écrivant que « le plus grand compliment que je puisse lui faire, c’est que ce n’est pas un film Marvel, c’est un film de Chloé Zhao ».

