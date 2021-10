Marvel : Loki, Thanos et Walkyrie deviennent des prénoms à la mode

La popularité de Marvel se confirme une nouvelle fois ! Effet de mode (ou pas), de nombreuses familles américaines ont choisi des prénoms du MCU pour baptiser leur enfant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si on en croit les rapports de l’administration, il y aurait aujourd’hui plein de petits Thanos, Loki et même Walkyrie. Si ces noms ne sont pas faciles à porter, l’anecdote est plutôt amusante. Si depuis longtemps, les prénoms « conventionnels » sont devenus un peu ringard, on ne s’attendait pas pour autant à cela. Preuve, s’il en fallait une, que Marvel fait parti intégrante de la culture populaire aux quatre coins du monde.

Loki, nouveau prénom populaire aux Etats-Unis – Crédit : Marvel Studios

C’est un article du Huffington Post qui revient en détails sur ce fait divers. Et vous, seriez-vous prêt à appeler votre enfant ainsi ?

Quand les prénoms Marvel s’invitent dans le monde réel

Cette tendance est visiblement à la hausse depuis quelques mois. Selon le dernier rapport émis par les services sociaux américains, on dénombre 135 Loki, 128 Walkyrie et 18 Thanos. Ce ne sont évidemment pas des scores « affolants » mais ces derniers grimpent en flèche. Et ce n’est pas tout ! En effet, en parcourant le rapport, on découvre que certaines familles ont également choisi d’autres noms Marvel comme Bucky, Quill et Wanda.

De tout temps, la pop culture a influencé les prénoms à la mode. En 2016, Kylo est ainsi devenu le prénom masculin le plus en vogue outre Atlantique. Ce prénom est évidemment directement inspiré par Ben Solo dans la trilogie Star Wars. En Angleterre, ce prénom a même réussi à mettre au tapis les deux choix les plus populaires jusqu’alors : Gary et Nigel.

Il faut désormais voir si la tendance se confirme ou non l’année prochaine. De nouveaux visages du MCU pourraient bien s’inviter dans cette liste. On imagine que certains enfants pourront, en grandissant, mal vivre le choix de leurs parents. Et les moqueries risquent de fuser dans la cour de récréation.

A lire aussi – Marvel Studios repousse la sortie de nombreux films, pourquoi ?

Source : Screenrant