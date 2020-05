Marvel n’a aucune idée de quand il pourra reprendre ses tournages de films et séries

Les fans de Marvel risquent de devoir patienter encore un long moment. Disney n’a en effet aucune idée de quand les tournages des films et séries pourront reprendre.

À Hollywood, tous les tournages et les productions sont au point mort. La crise sanitaire du COVID-19 a frappé de plein fouet l’industrie du cinéma, et les multiples projets Disney et Marvel font bien sûr partie des victimes. Alors que les studios ont récemment annoncé de nouvelles dates de sorties de leurs productions, il semblerait que ces prévisions soient seulement hypothétiques.

Le PDG de la Walt Disney Company Bob Chapek a en effet confié que la société n’avait en fait aucune idée précise de quand les tournages pourraient reprendre. « Nous n’avons aucune projection », a-t-il déclaré. Alors que la plupart des pays occidentaux se dirigent vers un déconfinement, de nombreux secteurs pourront reprendre bientôt leurs activités. Mais dans des conditions bien précises. Or, les règles à appliquer pour éviter la propagation du virus semblent difficiles à concilier avec le tournage d’un film.

« Nous allons être responsables de la façon dont nous traitons nos propres employés et les autres partenaires du cinéma avec nous », a expliqué Bob Chapek. Cela signifie qu’idéalement, toutes les équipes de la production devront porter des masques et maintenir les distances sociales. Si les superhéros Marvel masqués pourraient éventuellement respecter la première condition, la distance physique sur le plateau risque d’être plus compliquée à imposer.

Les prochains Marvel disponibles en streaming ?

Actuellement, les tournages des séries Disney+ Le Faucon et le Soldat d’Hiver, WandaVision et Loki sont tous à l’arrêt. Marvel a reporté toutes les sorties des films de la phase 4 du MCU. Black Widow est pour l’instant prévu pour novembre 2020, tandis que The Eternals n’arrivera qu’en février 2021. Interrogé sur la possibilité de sortir certains films directement streaming, le PDG de Disney a laissé la porte ouverte. Il a expliqué que chaque long-métrage serait étudié « au cas par cas ». Il semblerait que le cas des Nouveaux mutants ait déjà été examiné. Le film est en effet déjà listé sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Le prochain à sortir en streaming sera-t-il un long-métrage Marvel ?

