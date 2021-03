Marvel : Ryan Reynolds veut faire 6 autres films Deadpool dans le MCU

Selon l’expert en scoops hollywoodiens Daniel Ricthman, Ryan Reynolds verrait un bel avenir pour son personnage de Deadpool. L’acteur aurait en tête de tourner pas moins de six films dans le MCU.

Ryan Reynolds dans la peau de Deadpool – Crédit : 20th Century Fox

Cette envie est néanmoins peut-être un peu ambitieuse. Depuis le rachat de la Fox par Disney, l’anti-héros Marvel a bien du mal à faire son retour sur les écrans. Malgré l’enthousiasme sans faille de Reynolds, les studios de Kevin Feige ont mis beaucoup de temps à mettre le projet Deadpool 3 sur les rails.

Deadpool 3 sera le seul film « Rated R » du MCU

En janvier dernier, Marvel a enfin confirmé que le film était bien en développement. Mais son tournage ne commencera pas avant l’année prochaine, a indiqué Kevin Feige. Le producteur a cependant rassuré les fans en promettant que Deadpool 3 garderait bien son aspect violent et vulgaire. Il s’agira du premier, mais aussi du seul film du MCU à se classer dans cette catégorie, a laissé sous-entendre Feige.

Disney aurait en effet essayé de convaincre Marvel de faire de Deadpool 3 un film plus grand public, interdit aux moins de 13 ans seulement aux États-Unis. Mais Feige et Reynolds se sont battus contre les exigences de la maison de Mickey et ont gagné la bataille. Étant donné les conflits causés par cette problématique, il semble néanmoins peu probable que la star du film réussisse à convaincre Disney de produire 6 films supplémentaires dans cette veine.

Ce serait en outre la première fois que Marvel offre autant de films à un héros du MCU. Hormis Thor qui aura bientôt droit à sa quatrième aventure solo, les autres franchises n’ont jamais dépassé le stade de la trilogie. Le calendrier des prochaines phases du MCU sont également déjà bien remplis, ce qui repousserait les prochains Deadpool à des dates très lointaines. Ryan Reynolds est visiblement très attaché à son personnage, mais aura-t-il encore la force d’enfiler le costume du mercenaire dans 10 ans ? D’ici là, d’autres héros auront sans doute pris la relève. Une rumeur affirme d’ailleurs que les jeunes mutants de la X-Force pourraient être au casting de Deadpool 3.

Source : We got this covered