Marvel : Scarlett Johansson dévoile une vidéo exclusive sur l’histoire de Black Widow

Natasha Romanoff a fait ses premiers pas dans le MCU il y a plus de dix ans déjà. Pourtant, on en sait toujours toujours très peu sur son mystérieux passé. Mais Black Widow va bientôt corriger cela.

Scarlett Johansson dans The Avengers – Crédit : Marvel Entertainment

Le 28 avril était la Journée nationale des Super-héros. L’actrice Scarlett Johansson a donc profité de cet évènement pour faire monter l’excitation des fans autour du film dédié à la Veuve Noire. Dans une vidéo, elle s’adresse au public et leur propose d’abord un condensé de la carrière de Natasha dans le MCU. « Quand il était temps de former les Avengers, qui le S.H.I.E.L.D a-t-il contacté ? », rappelle-t-elle aux fans en introduction. Elle évoque ensuite la bataille de New York, son combat contre Ultron, et bien sûr sa lutte contre Thanos, dans laquelle elle s’est sacrifiée pour sauver la moitié de l’univers. Mais Johansson fait l’impasse sur cette mort très controversée.

Connaissez-vous vraiment Black Widow ?

Puis elle livre un nouveau teaser de Black Widow avec plusieurs scènes explosives du film à venir. « La connaissez-vous vraiment bien ? Il est temps de raconter son histoire », lance l’actrice. Black Widow racontera la vie de de Natasha avant qu’elle ne devienne une Avenger. L’intrigue se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Endgame. Les fans découvriront notamment enfin ce qu’il s’est passé à Budapest pour la Veuve Noire et Œil-de-Faucon. Cet événement mystérieux devrait aider à comprendre l’histoire de Natasha. « Black Widow ne se concentre pas que sur ce qu’il s’est passé à Budapest, mais c’est un énorme point de départ pour nous permettre de comprendre la lourdeur du fardeau de Natasha. », explique Scarlett Johansson dans une récente interview.

Après d’innombrables reports dus à la crise sanitaire, Black Widow devrait enfin sortir en France le 9 juillet prochain. Scarlett Johansson partage l’affiche avec Florence Pugh (Yelena), David Harbour (Red Guardian) et Rachel Weisz (Melina).

