Marvel sortira un film Avengers 100% féminin, assure l’actrice de Black Panther

Une équipe d’Avengers entièrement féminine sera au centre d’un prochain film du MCU. L’actrice de Black Panther Letitia Wright assure que le projet ne devrait plus tarder à se concrétiser.

Dans une récente interview pour Yahoo!, celle qui incarne la sœur de T’Challa dans Black Panther a abordé le sujet d’un Avengers 100% féminin. Selon elle, le film n’est plus au stade des discussions, et pourrait avoir lieu plus tôt que ce que l’on pensait.

Letitia Wright (Shuri) dans le film Black Panther – Crédit : Marvel Studios

« Je ne pense pas que nous devions nous battre pour cela. Victoria Alonso est très motivée pour le réaliser, aux côtés de Kevin [Feige]. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne le fassent. », a-t-elle déclaré avec beaucoup de confiance. Suite à la fameuse scène de la bataille finale d’Endgame qui réunit toutes les super-héroïnes du film, le débat autour d’un film Avengers féminin était revenu sur le devant de la scène. Mais c’est la première fois qu’une des actrices – qui ont toutes milité pour que le long-métrage ait lieu – affirme que les producteurs sont déjà convaincus.

Les femmes de plus en plus présentes dans le MCU

Kevin Feige et Victoria Alonso ne sont cependant pas les seuls à prendre des décisions chez le géant Marvel. Début 2020, Feige déclarait en effet qu’un des grands actionnaires de Disney ne croyait pas en la possibilité de sortir un tel film. Mais Marvel semble tout de même bien se diriger vers une meilleure représentation féminine. Après Captain Marvel et Black Widow, les studios travaillent sur une série She-Hulk. Notons que dans les comics, cette super-héroïne d’ailleurs est une des fondatrices de la A-Force, une équipe d’Avengers entièrement composée de femmes. En décembre prochain, la Sorcière Rouge Scarlet Witch sera également l’héroïne du show Disney+ WandaVision.

Un film avec des Avengers uniquement féminines serait cependant un beau moyen de rattraper de longues années pendant lesquelles le MCU a mis les super-héroïnes Marvel de côté. La scène de collaboration féminine d’Avengers a laissé un goût d’inachevé chez les fans. Il est donc grand temps pour Shuri et ses collègues de donner vie à la A-Force au cinéma.

