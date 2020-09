Marvel : Spider-Woman victime de sa propre mère

Jessica Drew travaille en tant que garde du corps de Michael Marchand, le PDG d’une entreprise pharmaceutique. Marchand va être le premier à trahir la super-héroïne. Alors qu’elle est très malade, elle apprend que ce dernier a en effet testé sur elle un nouveau traitement potentiellement capable de guérir sa fille Rebecca d’une maladie génétique.

Illustration extraite de Spider-Woman #4, par Pere Perez – Crédit : Marvel Comics

Mais Jessica pardonne au PDG lorsqu’elle apprend qu’il n’est autre que son frère, et que la maladie pourrait affecter son fils. Spider-Woman se rend alors avec Marchant et Rebecca au Mont Wundagor. Elle y découvre sa mère Miriam, qu’elle pensait morte depuis longtemps. Jessica passe à nouveau outre ce mensonge et reste concentrée sur sa quête d’un traitement pour soigner la maladie.

Malheureusement, les retrouvailles entre Spider-Woman et sa mère vont être de courte durée. Tout le petit groupe va en effet devoir affronter une puissante ennemie. Jessica et sa bande se retrouvent face à Octavia Vermis, qui a en sa possession des araignées nécessaires au développement du remède. À ce moment-là, Miriam se tient aux côtés de sa fille et de sa nouvelle famille. L’affrontement atteint son pic lorsqu’Octavia s’apprête à demander à ses soldats de tirer sur Jessica et ses alliés. Mais Spider-Woman est prête à tout pour protéger sa famille, y compris sa mère, qui lui a pourtant menti au sujet de sa mort.

Spider-Woman trahie à nouveau par sa mère

C’est alors que Miriam commet l’irréparable. Voulant sauver sa propre vie, elle décide de sacrifier celle de sa fille. Miriam dit à Octavia qu’elle n’a besoin que de Jessica et pousse cette dernière sous les balles des soldats de la super-vilaine. Le numéro se termine sur cet incroyable cliffhanger, laissant planer le doute sur la survie de Jessica. Il va falloir maintenant attendre un mois pour savoir si Spider-Woman s’en est sortie, et si oui, comment cet événement affectera ses prochaines aventures.

Source : CBR