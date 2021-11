Marvel : Tom Hanks n’a jamais été approché par le studio

Depuis sa création, le MCU s’est offert les services de grandes vedettes internationales. En effet, on ne compte plus le nombre de stars qui se sont succédé dans les productions du studio. De Angelina Jolie dans Eternals en passant par Robert Downey Jr dans Iron Man, Marvel n’a jamais lésiné sur les moyens pour attirer dans ses filets de grands noms du cinéma. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, un comédien n’a jamais été approché par le studio : Tom Hanks. Pourtant l’acteur est un véritable caméléon qui aurait pu faire des étincelles au sein du MCU.

Au cours d’une récente interview, Hanks est revenu sur cette situation. Mais cela ne semble pas peiner le comédien, bien au contraire. C’est sur le ton de l’humour et avec une certaine philosophie qu’il répond à cet état de fait.

Tom Hanks n’a pas les faveurs de Marvel

« Voici le problème. Ils ne m’ont jamais appelé. Pas même une fois. Mais si cela devait se produire, je sais exactement ce qu’ils me diraient. Est-il envisageable que vous acceptiez de jouer un secrétaire à la défense ? (rires). Vous savez un gars qui vient et qui dit : s’il vous plaît, aidez-nous Ultraman, sans vous nous ne ne pouvons pas survivre. Je serais ce genre de gars. Je ne peux clairement pas jouer le punk de l’histoire » s’amuse ainsi le comédien. Visiblement, Hanks se sent trop sage et trop âgé pour porter la cape d’un super-héros ou d’un méchant tout puissant.

Mais cela reste étonnant. Hanks serait parfait pour jouer un rôle de « soutien » dans l’une des supers-productions du studio. Mais Marvel ne semble visiblement pas de cet avis. Pourtant, le comédien travaille depuis de longues années avec Disney. En effet, Hanks sera prochainement à l’affiche de l’adaptation en live-action de Pinocchio. Le comédien prêtera ses traits et son talent à Gepetto. Un rôle bien éloigné des standards du MCU, il va sans dire.

Pourtant, il ne faut jamais dire jamais. On attend désormais la réaction de Marvel à cette déclaration. En attendant, Hanks n’a pas besoin du MCU pour mener une carrière brillante et exemplaire !

