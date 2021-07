Marvel : un fan crée un trailer du multivers du MCU

L’avenir du Marvel Cinematic Universe promet d’être épique avec l’arrivée du multivers. Celui-ci a été lancé dans le final de Loki, la série diffusée sur Disney+. Les fans ont découvert Kang le Conquérant qui est le nouveau méchant du MCU après Thanos. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, en a alors profité pour lancer officiellement le multivers du MCU. Il a aussi précisé les règles de ce multivers. Ce ne sera effectivement pas évident pour les scénaristes de construire le multivers en conservant une continuité avec les super-héros.

Loki a lancé le multivers dans le final – Crédit : Marvel Studios

L’arrivée du multivers était attendue avec impatience. Pour rappel, ce terme désigne l’ensemble des dimensions et des parallèles du Marvel Cinematic Universe. Les super-héros peuvent ainsi passer d’une dimension à une autre. Avec le multivers, les fans pourraient éventuellement revoir Natasha Romanoff, la plus morale des Avengers, après le film Black Widow.

Ce trailer met à l’honneur l’avenir épique de Marvel grâce au multivers

L’utilisateur « Superhero Theorist » a partagé sur YouTube le concept d’un trailer sur la saga du multivers de Marvel. Il a regroupé différentes scènes et films de Marvel, dont WandaVision, Loki et Spider-Man : Far From Home. Il n’a pas non plus oublié d’ajouter des images de la prochaine série What If… ? qui arrive sur Disney+ le 11 août.

Dans les dernières secondes du trailer, le youtubeur a listé les titres des films et séries qui seront liés au multivers, ou du moins en théorie. Il a notamment ajouté Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pourrait être le film le plus effrayant des studios Marvel.

À en croire les réactions sous la vidéo, les fans de Marvel ont adoré ce trailer et sont impatients de découvrir les prochains titres de la phase 4 du MCU. What If… ? sortira le 11 août tandis que Spider-Man : No Way Home est attendu pour le 17 décembre prochain et Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrivera le 25 mars 2022.

Source : CBR