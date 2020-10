Marvel : un fan crée une bande-annonce d’Avengers inspirée du Snyder Cut de Justice League

Joss Whedon n’a pas convaincu les fans de DC avec sa version de Justice League, mais les fans de Marvel ont majoritairement approuvé son parcours chez Marvel. En 2012, le réalisateur signait en effet Avengers, dernier film de la phase 1 du MCU. Aujourd’hui, un fan propose une nouvelle bande-annonce du long-métrage Marvel, inspirée ironiquement du trailer du Snyder Cut de Justice League.

Iron Man dans Avengers – Crédit : Marvel Studios

Ce nouveau montage tant attendu semble beaucoup inspirer les fans du MCU. En août dernier, un autre YouTuber avait déjà réalisé une bande-annonce similaire avec des images d’Avengers : Endgame. Une fois de plus, la chanson Hallujah interprétée par Leonard Cohen s’accorde parfaitement avec les nombreux moments dramatiques et épiques du film Marvel. De quoi se remémorer avec nostalgie les débuts des Avengers au cinéma.

Snyder Cut : la promesse d’une nouvelle phase pour le DCEU

Avec la fermeture des salles de cinéma qui se prolonge un peu partout dans le monde, les cinéphiles s’impatientent. Mais l’annonce de la sortie du Snyder Cut sur HBO max a redonné le sourire aux fans de films de super-héros. La première bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines a en outre confirmé que cette nouvelle version n’aurait rien à voir avec celle de Joss Whedon. Le trailer révèle en effet de nombreuses différences entre les deux films.

La sortie du Snyder Cut devrait inaugurer une nouvelle ère pour le DCEU. Ces derniers mois, les fans ont en effet appris d’autres bonnes nouvelles, telles que le retour d’Henry Cavill dans le rôle de Superman, ou encore celui de Ben Affleck et Michael Keaton dans le costume de Batman dans The Flash. La franchise de l’homme chauve-souris connaîtra également un renouveau avec la nouvelle trilogie signée Matt Reeves. Avec ce beau programme, le Justice League original ne sera donc bientôt plus qu’un lointain souvenir.

Source : comicbook