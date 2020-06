Marvel : un fan des X-Men recrée les griffes fonctionnelles de Wolverine

Le youTuber The Hacksmith crée une version alternative et fonctionnelle des griffes de Wolverine.La vidéo est très bien accueillie par les fans, désireux d’en savoir plus quant au futur de Marvel.

Le youTuber The Hacksmith, de son vrai nom James Hobson, est de retour. Après ses créations comme le guantlet d’Iron Man et le Stormbreak de Thor de Avengers: Infinity War, Hacksmith met X-men à l’honneur.

Crédit : Youtube, capture d’écran Hacksmith

Version alternative des Griffes de Wolverine

Dans sa dernière vidéo, Hobson se souvient de sa première tentative de réplication. Depuis ses débuts, le YouTuber n’a fait qu’améliorer ses techniques pour recréer des accessoires et des armes vus dans les films. Dernièrement, il a confectionné une version alternative et fonctionnelle de la paire de griffes basée sur Wolverine de Hugh Jackman de la série Fox des films X-Men.Pour se distinguer des amateurs qui font cette réplique depuis maintenant deux décennies, Hobson base son nouveau design sur les « griffes d’os » que Wolverine avait avant que son squelette ne soit lié à l’adamantium. Le processus complet de son travail, filmé et publié, a déchaîné les fans de Marvel.

Marvel, Disney et les X-Men

En effet, les fans sont impatients de savoir ce que Marvel Studios fera avec Wolverine et les X-Men. Le studio a officiellement récupéré les droits du film sur les personnages. En effet, The Walt Disney Company a terminé son acquisition de 20th Century Fox. En 2019, il a été stipulé que de nouvelles séries seront développées dans le cadre de l’univers cinématographique Marvel. Pourtant, nul ne sait vraiment quand les personnages arriveront sur le grand écran. Le producteur et président de Marvel Studios, Kevin Feige, précise que l’aventure ne fait que commencer, et promet pleins de surprises dans les cinq années à venir à tous les fans de Marvel.

