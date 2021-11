Marvel : un faux synopsis de Eternals publié sur Wikipedia affole les fans

Décidément, le projet Eternals ne cesse de faire parler de lui. Alors que le nouveau Marvel est au centre de toutes les attentions, le studio accuse encore le coup. En effet, entre les critiques acerbes du public et un démarrage plus que moyen en salles, rien ne se passe vraiment comme prévu. Les ambitions étaient pourtant élevées. Eternals promettait de donner un vrai coup de pieds aux poncifs du MCU, abordant pour la première fois des sujets sociétaux forts, le tout servi par un casting de prestige. La production s’est même offert pour l’occasion les services de Chloé Zhao, réalisatrice multi-récompensée et oscarisée. Mais cela ne semble pas suffire pour obtenir l’adhésion du public et de la presse.

Eternals, encore victime de son insuccès ? – Crédit : Marvel Studios

Pire : Marvel a été victime d’un « troll » inattendu sur sa page Wikipedia. En effet, un faux synopsis du film a été posté, induisant évidemment les fans en erreur. Heureusement, ce dernier a été rapidement retiré de la toile quelques heures plus tard.

Marvel : un faux résumé créé la pagaille

Faux spoilers, déformation de l’arc narratif et affabulations en tout genre : ce résumé aura tout de même réussi à semer la pagaille sur la toile. Il y a par exemple cette fausse scène post-générique centrée sur Eros, le frère de Thanos. Cette fin inventée de toute pièce prétendait que ce dernier retrouvait les cendres de son aîné dans le quartier général des Avengers. Beaucoup sont malheureusement tombés dans le piège, n’y voyant que du feu.

Pourtant, de vrais spoilers inondent déjà les sites spécialisés. En effet, un journaliste ne s’est pas privé pour dévoiler le contenu complet du film, déclenchant au passage la colère des fans. L’équipe créative a donc rapidement pris la parole pour faire cesser ce genre de pratiques néfastes. « Laissez aller les gens au cinéma ! Ils doivent faire leur propre expérience. Il n’est pas simple de distinguer le vrai du faux sur les réseaux sociaux » témoigne ainsi Harington.

Malgré cette série de buzz, Eternals semble peiner à trouver la voix du succès. Il faut encore attendre la fin de la semaine pour connaître les résultats consolidés du box-office mondial. Mais pour l’heure, Marvel semble à peine cacher sa déception. Affaire à suivre.

Source : CBR