Marvel : un jeu Avengers jamais sorti refait surface 8 ans après

The Avengers est un jeu vidéo dans l’univers Marvel dont personne n’a entendu parler, tout simplement parce qu’il n’est jamais sorti. Huit ans après, des images de gameplay refont surface et nous donne un aperçu du titre abandonné en plein développement.

Un mystérieux jeu de FPS baptisé The Avengers développé en 2011 fait soudainement parler de lui sur la toile. À l’époque, le studio australien THQ qui travaillait sur le titre avait été racheté. Plusieurs projets étaient alors tombés à l’eau, incluant le jeu The Avengers.

Crédit : THQ

C’est donc huit ans plus tard que l’on découvre enfin à quoi aurait dû ressembler ce jeu de tir à la première personne. Le projet ayant été abandonné en cours de route, l’interface n’est pas complète et il restait encore beaucoup de détails à ajouter et peaufiner, notamment au niveau des décors et des ennemis. La vidéo que vous pouvez visionner au bas de cet article donne cependant un bon aperçu des capacités des différents personnages jouables.

Le joueur incarne bien sûr un des Avengers et dispose donc de pouvoirs différents selon le super-héros choisi. Dans les différentes séquences, on peut notamment voir Iron Man, Thor, Hulk, ou encore Captain America. En 2011, le premier film de la saga Avengers n’était pas encore sorti. L’intrigue du jeu n’était pas basée sur le MCU, mais sur les comics Secret Invasion publiés par Marvel en 2008. La sortie du titre devait cependant accompagner celle du film Avengers, qu’on a découvert au cinéma en 2012.

Le titre The Avengers était prévu sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U. Malheureusement, le titre ne verra jamais le jour. Les fans de Marvel pourront cependant bientôt découvrir Marvel’s Avengers, le prochain jeu de Crystal Dynamics qui sortira le 4 septembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia. L’éditeur Square Enix présentera de nouvelles vidéos de gameplay du titre le 24 juin prochain.

