Marvel : un nouvel Iron Man introduit l’adaptation de Secret Wars

Difficle pour les fans de Marvel d’imaginer un autre visage que celui de Downey Junior pour interpréter Tony Stark. Et pourtant, les studios semblent prêts à remplacer l’acteur mythique, afin d’introduire une version plus jeune d’Iron Man.

Crédit : Marvel Studios

Le personnage serait de retour dans le film Secret Wars qui serait actuellement en développement chez Marvel. Ce comics est un crossover dans lequel on retrouve de nombreux héros familiers du MCU, tels que les Avengers, les Quatre Fantastiques, et même les X-Men. Tous ces super-héros affrontent notamment Thanos, qui pourrait donc lui aussi revenir dans le MCU.

Iron Man de retour dans plusieurs films du MCU ?

L’intrigue de Comics Wars se déroule en effet dans un univers différent de celui de la saga Avengers. Tous ces personnages sont donc des versions alternatives de ceux rencontrés dans les précédents films du MCU. Cette perspective ouvre la porte à de nombreuses apparitions, y compris celles de héros déjà morts dans Infinity War ou Endgame. Selon des sources du site We got this covered, un jeune Iron Man serait lui aussi au casting du film. Marvel rechercherait donc pour l’incarner vers un acteur d’une trentaine d’années, qui ressemblerait à Downey Jr., affirme le média américain.

Ces révélations vont encore plus loin, puisqu’elles évoquent également la présence d’Iron Man dans d’autres futurs films du MCU. Le personnage serait en effet introduit dans Secret Wars, et ferait ensuite des apparitions dans la chronologie principale, aux côtés des autres super-héros habituels. Toutes ces informations ne sont cependant pas confirmées et il faudra certainement être patient pour en savoir plus. On sait qu’Iron Man est un, si ce n’est le héros préféré des fans du MCU, mais le personnage rencontrera-t-il le même succès avec un nouvel acteur ? Il est encore un peu tôt pour le dire.

Source : We got this covered