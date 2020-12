Marvel : Une nouvelle bande-annonce pour la série WandaVision

Prévue pour le 15 janvier 2021, la série devrait nous révéler les détails du retour de Vision et placer Wanda sur le devant de la scène. En effet, depuis son apparition dans le MCU, elle a toujours été mise au second plan.

Le couple Wanda Vision bientôt de retour dans une série – Crédit : Disney+/Marvel

Les deux personnages introduits dans Avengers : l’Ere d’Ultron ont développé une relation amoureuse. Dans Avengers : Infinity Wars, Wanda se retrouve néanmoins obligée de tuer Vision pour éviter que Thanos ne puisse obtenir la Pierre de l’Esprit. Même si de nombreux héros sont ressuscités à la fin d’Avengers : Endgame, ce n’est pas le cas de Vision.

Ce que le nouveau trailer nous révèle

La première partie est centrée sur l’étrange couple WandaVision. Ils n’ont pas d’anniversaire, pas d’anneaux ni de chansons. Rien d’étonnant en soit, puisqu’ils sont bloqués dans un monde étrange aux allures de sitcom.

Welcome to Westview 🏠 @WandaVision, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/obnuuz2xhQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 25, 2020

On peut voir dans le trailer des détails qui mettent à mal ce monde illusoire. Monica Rambeau qui ne semble pas savoir qui elle est. Agnes qui stoppe une scène pour la recommencer. Cette dernière semble très surprise de voir les jumeaux de Wanda et Vision. Ces éléments laissent à penser que ce monde est une création d’Agnes, mais que le couple s’y comporte de façon imprévue.

Concernant les jumeaux, Marvel a décidé de ne pas nous donner plus de détails dans cette bande-annonce. Néanmoins, les quelques scènes nous montrant la famille laissent à penser que les enfants auront un rôle majeur à jouer dans la série.

Le premier trailer quant à lui nous avait révélé l’esthétique surprenante de la série, ainsi qu’une Monica Rambeau adulte, et Agnès, attendue par les fans comme la « méchante » Agatha Harkness. On y découvrait surtout un monde étrange, vraisemblablement lié aux pouvoirs de Wanda et au multiverse.

Il va falloir attendre la sortie pour en savoir plus

Comme à son habitude, Marvel laisse les fans dans le flou le plus total. Si ce trailer ne nous apprend pas grand-chose de plus que le premier, il ne reste plus qu’une vingtaine de jour à patienter avant la sortie. C’est en effet, WandaVision qui ouvrira le bal des sorties MCU pour 2021.

