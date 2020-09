Marvel : une série et un film Young Avengers pour la phase 5 ?

Les rumeurs autour d’Avengers 5 continuent d’affluer. Selon une nouvelle source, Marvel aurait l’intention de réaliser non seulement une série, mais aussi un film avec une équipe de super-héros plus jeunes.

Il y a quelques mois, nous évoquions une théorie selon laquelle Avengers 5 s’inspirait des comics Secret Wars (Guerres Secrètes). Cette adaptation introduirait une équipe de nouveaux super-héros, qui remplaceraient les Avengers morts ou partis à la retraite dans Endgame. Aujourd’hui, on apprend que ce projet de Young Avengers se déclinerait à la fois en série et en film.

Illustration des Young Avengers signée Jim Cheung – Crédit : Marvel Comics

Le journaliste Jeremy Conrad du site MCU Cosmic révèle en effet que le projet de série Disney+ Young Avengers évoqué précédemment par Kevin Feige, sera précédé d’un film Young Avengers. Celui-ci pourrait faire partie de la phase 5 du MCU. L’équipe d’Avengers sera composée de plusieurs jeunes super-héros qui vont être progressivement introduits dans les prochains films et les séries à venir du MCU.

Plusieurs Young Avengers déjà recrutés

MCU Cosmic indique que Doctor Strange 2, qui sortira en 2022, introduira notamment trois de ces jeunes Avengers. Il s’agirait de Wiccan, Speed et de Miss America. Wiccan et Speed seraient également au casting de la série WandaVision, qui sortira en décembre 2020. On ignore cependant quels acteurs ont été choisis pour incarner les deux adolescents.

Mais on connaît déjà les interprètes de plusieurs des autres Young Avengers. Wiccan, Speed et Miss America seront en effet rejoints par Kate Bishop, que l’on rencontrera d’abord dans la série Hawkeye. Selon plusieurs sources, Disney aurait recruté Hailee Steinfeld pour incarner l’apprentie d’Oeil-de-Faucon. Elle aura à ses côtés une autre héroïne féminine avec Stature, alias Cassie Lang, interprétée par Emma Fuhrmann dans Endgame. L’équipe de Young Avengers inclura également Patriot, Hulkling et Iron Lad. Pour ceux qui auraient oublié, Iron Lad est le jeune garçon qui a aidé Tony Stark dans Iron Man 3 et a été aperçu à l’enterrement du milliardaire dans Endgame.

L’équipe de jeunes super-héros Marvel semble donc déjà presque complète, et prête à rejoindre un reboot de la franchise Avengers. Il faudra cependant attendre la phase 5 pour les voir se rassembler. Avec les retards causés par la crise pandémique, il faudra donc patienter encore quelques années.

Source : BGR