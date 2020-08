Marvel vs DC : un fan créé un trailer d’Infinity War version The Batman

Le premier trailer de The Batman dévoilé par le réalisateur Matt Reeves le week-end dernier fait beaucoup parler de lui. Tellement qu’il a déjà donné lieu à de nouvelles versions créées par les fans. Cette semaine, c’est la bande-annonce du film Marvel Avengers : Infinity War qui a eu droit à son remake à la sauce The Batman.

Crédit : Marvel Studios

Le trailer reprend le titre « Something in the way » de Nirvana entendu dans la bande-annonce de The Batman. Les séquences choisies sont plus dramatiques que centrées sur l’action d’Infinity War, afin de donner un ton mystérieux au film. Mais malgré ce montage, la différence entre le style plus édulcoré de Marvel et l’ambiance très sombre du long-métrage de Matt Reeves reste évidente.

D’autres remakes de trailers Marvel et DC à voir

Faute de pouvoir fréquenter les salles de cinéma, les fans de Marvel et DC les plus créatifs prennent dernièrement beaucoup de plaisir à revisiter les trailers. Hier, nous découvrions notamment une bande-annonce d’Avengers : Endgame inspirée du trailer de la Snyder Cut de Justice League. Ce dernier film a d’ailleurs lui aussi eu droit à un nouveau traitement, avec une bande-annonce rétro réunissant tous les acteurs historiques de l’univers DC.

Avec la crise pandémique, le film The Batman a vu son tournage interrompu pendant plusieurs mois. Sa sortie a donc été reportée à octobre 2021. Les fans de Marvel n’attendent de leur côté que la réouverture des salles de cinéma pour découvrir enfin Black Widow, qui devrait sortir en novembre prochain. À moins que Disney choisisse finalement de diffuser le film sur sa plateforme de streaming, comme le suggèrent de récents indices repérés par le site MCU Cosmic. En attendant, il faudra se consoler avec les remakes de trailers des talentueux YouTubers.

