Marvel : WandaVision a plus d’effets spéciaux qu’Avengers : Endgame

Le mystère est toujours entier autour de la surprenante série WandaVision. À quelques jours de la sortie du premier épisode, les acteurs continuent d’entretenir la curiosité des fans dans diverses interviews. Paul Bettany (Vision) a évoqué récemment l’aspect technique de la série Marvel.

Depuis la première bande-annonce de WandaVision, les fans ont découvert un univers sitcom très décalé, encore jamais vu dans le MCU. Les deux héros évolueront visiblement des années 50 à 2000 dans un quartier de banlieue américaine très paisible, et auront même des enfants. Mais toute cette réalité à priori très tranquille sera pimentée par les pouvoirs de Wanda et Vision, et pas de mystérieux événements plus familiers de l’univers Marvel.

WandaVision : des effets spéciaux et des décors jamais vus

La série a donc nécessité une foule d’effets spéciaux. Et selon Paul Bettany, encore plus qu’Avengers : Endgame, dont la bataille finale a pourtant requis un énorme travail technique. « Il y a plus de plans VFX dans WandaVision que dans Endgame. », a déclaré l’acteur dans une interview pour Games Radar. Il ajoute que le tournage de la série a donc été complexe, et les moyens déployés bien dignes de la machine Marvel habituelle. « C’était bien plus que six mois à filmer des gens marcher dans le même couloir. Feige était très clair dès le début sur le fait que cette série serait très différente, mais que ce serait tout aussi Marvel que tout ce qu’ils ont fait – cela inclue quelques-uns des plus décors qu’ils n’aient jamais faits. », explique Bettany.

Bien que le show ait des allures d’ovni dans le paysage Marvel, il sera bien connecté aux événements de la phase 3 et de la phase 4 du MCU. Dans la deuxième bande-annonce, on aperçoit même une scène faisant référence au film Captain America : Le Soldat de l’hiver. Pour l’instant, tous ces extraits semblent un peu confus et on se demande bien comment Marvel a réussi à ressusciter Vision et dans quel étrange monde le couple se retrouve réuni, mais « tout prendra un sens » a assuré Paul Bettany. Le premier épisode de WandaVision sera disponible le 15 janvier sur Disney+.

Source : CBR