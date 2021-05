Marvel : What If… ? confirme une sortie en août sur Disney+

Alors que Marvel a récemment détaillé le planning de sa phase 4, le MCU vient s’enrichir de sa première série animée, What if … ?. Basée sur une série de comics, ce programme sous forme d’anthologie reprendra des moments clés du MCU, mais avec une fin diamétralement différente. Dans les annonces faites par l’équipe créative, on devrait par exemple savoir ce qu’il se serait passé si Steve Rogers était en réalité un redoutable zombie. Pour ce programme, il fallait un narrateur de poids. Marvel s’est donc tout naturellement tourné vers Jeffrey Wright, qui prêtera ainsi tout son talent au mystérieux Uatu The Watcher.

What If … ? continue de se dévoiler – Crédit : Marvel Studios

La série confirme enfin sa sortie sur la plateforme Disney + pour août 2021, en plein cœur de l’été. What if … ? devient donc plus « officiellement » le quatrième projet TV de la phase 4 du MCU.

Une série très attendue

Après Falcon ou encore Wandavision, c’est donc au tour de ce programme d’un genre nouveau de s’imposer dans cette nouvelle phase, déjà haute en couleurs et en contenus. Si le mois d’août est maintenant officialisé, Disney+ n’a cependant pas communiqué sur une date précise de démarrage. What if … ? sera composée de 6 épisodes et connaîtra d’ores et déjà une seconde saison, selon les informations communiquées par Marvel Studios.

En tant que premier projet animé du genre, les fans attendent beaucoup de ce programme. Tous se demandent comment la série parviendra à se connecter plus largement au MCU, notamment à cause de son format animé. Mais il y a de fortes chances que le projet dévoile également quelques figures emblématiques, appelées à apparaître très prochainement à l’écran. Les amoureux du genre devraient également retrouver bon nombre de personnages iconiques du MCU.

Alors que Loki s’apprête à entrer dans la danse début juin pour s’achever le 14 juillet, What if… ? pourrait donc prendre sa suite directe. Le mois d’aôut ne souffrirait ainsi pas d’un trop grand vide de contenus. Sachant que Shang-Chi arrivera dans les salles obscures pour la rentrée, les fans risquent d’avoir de quoi satisfaire leur insatiable appétit !

