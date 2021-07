Marvel’s Spider Man : Miles Morales est à moins de 35 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount, le jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est en promo et passe à 34,99 €.

Si fin mai, le jeu était affiché à 43,99 € son prix chute encore durant les soldes. Vous aviez peut-être hésité à ce moment, on peut dire que vous avez bien fait. Chez Cdiscount, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PS4 est donc à seulement 34,99 € au lieu de 49,99 €.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est à 34,99 € chez Cdiscount

Alors qu’il était affiché à presque 60 € au départ il est maintenant presque à moitié prix grâce à une belle remise de Cdiscount. Autant dire que c’est le moment d’effectuer votre commande pour découvrir ce nouveau jeu Spider-Man. Toutefois avant de la commande vous vous demandez certainement qu’elle sera la trame et qu’elles seront les nouvelles aventures ainsi que les nouveaux ennemis de l’homme-araignée ?

Miles Morales devenu le nouveau Spider-Man va devoir apprendre à gérer sa nouvelle vie de super héros tout en continuant à mener une vie ordinaire tout comme son mentor Peter Parker. Il va devoir être à la hauteur et sauver New York tout en maitrisant ses pouvoirs explosifs. Ses facultés ne sont pas identiques à celles de son prédécesseur puisqu’il peut envoyer des décharges bio-électrique, il peut également se camoufler et il possède des gadgets pour l’aider dans ses missions.

Attention, le prix est susceptible de vite grimper ou les stocks de partir très vite, donc ne perdez pas de temps si ce jeu vous intéresse.