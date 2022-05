Mary Poppins devient une tueuse, la grogne des utilisateurs de Laposte.net, les larmes d’Amber Heard, c’est le récap’ !

Mary Poppins tue tout sur son passage dans cette parodie tordante. Laposte.net continue de faire des siennes. Amber Heard décrit les comportements violents de Johnny Depp. Place au récap’ !

Mary Poppins comme vous ne l’avez jamais vue

Les contrepieds sont généralement tordants. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Le YouTubeur « AdventuresOfSly » a publié un trailer parodique nommé Mary Poppins : RELOADED. Grâce à un montage audacieux, la célèbre nounou anglaise devient une tueuse assoiffée de sang. Elle n’hésite pas à manier des armes de gros calibre contre ses ennemis et à gifler les enfants. De quoi faire rire une kyrielle d’internautes, amusés de voir l’héroïne sous un autre jour.

Mary Poppins : RELOADED – Crédit : AdventuresOfSly / YouTube

Laposte.net : les utilisateurs perdent patience

Par mesure de précaution, Laposte.net a dû fermer ses services IMAP et POP. Une véritable tuile pour de nombreux usagers qui ne peuvent plus consulter leurs mails via une plateforme tierce. Certains s’offusquent du manque de communication de l’entreprise. Et songent même à aller voir ailleurs. « Un jour peut être j’aurais des informations et un délai. Un jour peut être je gagnerais au loto. Migration vers Gmail au programme », souligne ainsi une abonnée sur Twitter.

La galère continue pour les utilisateurs de Laposte.net – Crédit : Tom’s Guide



Le témoignage d’Amber Heard accable Johnny Depp

Lors du procès l’opposant à Johnny Depp, Amber Heard, très émue, a décrit les violences qu’elle aurait subies. Un soir, elle lui aurait demandé ce que signifiait l’un de ses tatouages. « Un alcoolique accro au vin », lui aurait rétorqué Depp. De quoi faire rire l’actrice qui confie avoir été giflée dans la foulée par son ex-compagnon. Un véritable point de non retour puisque leur relation n’a fait que se dégrader par la suite, affirme-t-elle. Et d’ajouter que l’acteur consommait alcool et drogue à foison et continuait de se montrer violent.

