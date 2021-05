Mass Effect : la trilogie sur Xbox Game Pass Ultimate est moins chère que la Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition vient de sortir le 14 mai sur consoles et PC. La trilogie remastérisée est l’occasion idéale pour certains de découvrir la franchise pour la toute première fois. Pour d’autres, c’est le moment de se replonger dans les aventures du commandant Shepard en quête de sauver l’humanité. La Legendary Edition est très bien reçue par les joueurs à en croire leurs retours positifs. Elle est d’ailleurs jouable à 60 fps sur PS5 et 120 fps sur Xbox Series X.

Mass Effect Legendary Edition – Crédit : BioWare / YouTube

Néanmoins, la trilogie est vendue au prix fort de 70 euros sur consoles et 60 euros sur PC. Bien que le remaster soit d’une très bonne qualité, ce prix n’est pas justifié pour tout le monde. Si cela est votre cas, vous pouvez jouer à la trilogie originale Mass Effect pour bien moins cher grâce au Xbox Game Pass Ultimate.

L’abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate est à 1 euro jusqu’au 30 juin 2021

La version originale du premier Mass Effect (2007) sur Xbox 360 fait partie du Game Pass depuis déjà quelque temps grâce à la rétrocompatibilité proposée par Microsoft. Ensuite, les deux autres opus Mass Effect 2 (2010) et Mass Effect 3 (2012) ont été ajoutés au Xbox Game Pass Ultimate en novembre 2020 en même temps que l’abonnement EA Play. À 12,99 € / mois, le Xbox Game Pass Ultimate donne aussi accès à plus de 100 jeux sur console et PC, au Xbox Live Gold, à des promotions exclusives et à xCloud.

Encore mieux, l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est actuellement en promotion. Jusqu’au 30 juin 2021, vous pouvez souscrire à un abonnement de 3 mois pour seulement 1 euro. Eh oui, vous pouvez donc jouer à l’intégralité de la trilogie Mass Effect pour 1 euro au lieu des 60-70 euros de la Legendary Edition.

Bien entendu, vous ne pouvez pas profiter des nouveautés du remaster. Celles-ci comprennent par exemple les améliorations graphiques et les changements apportés au gameplay. Si vous n’avez encore jamais joué à un seul Mass Effect, le Xbox Game Pass Ultimate vous permet donc d’essayer la trilogie à prix réduit. Ceux qui y ont déjà joué il y a plusieurs années se tourneront plutôt vers la Legendary Edition qui apporte une deuxième jeunesse à l’une des plus grosses franchises de tous les temps.

Source : CBR