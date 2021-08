Mass Effect : un artefact prouve l’existence d’Indiana Jones dans le jeu

Mass Effect est monument du jeu vidéo. Récemment remis au goût du jour avec Mass Effect Legendary Edition, la trilogie de BioWare continue de passionner les fans du monde entier. Le jeu propose de nombreuses activités et quêtes annexes, typiques des jeux de rôle. Les jeux Mass Effect contiennent notamment de nombreux easter eggs, et l’un d’entre eux prouve qu’Indiana Jones a bel et bien existé dans l’univers futuriste du jeu.

Crédit : Lucasfilm/EA/BioWare

Indiana Jones est reconnaissable entre mille. L’archéologue au fouet, incarné par l’inévitable Harrison Ford, fait partie des personnages les plus emblématiques du cinéma. De nombreux hommages ont été rendus à Indy au fil des années. Mais qui aurait pu s’attendre à voir l’un d’entre eux dans une série comme Mass Effect ?

Indiana Jones : Les Aventuriers de l’Arche Perdue canon dans Mass Effect ?

Pourtant, c’est bel et bien le cas. Dans le DLC Citadel de Mass Effect 3, disponible dans Mass Effect Legendary Edition qui comprend l’immense majorité des DLC existants, il est possible de trouver un artéfact. Un artéfact qui rappelle curieusement celui poursuivi par Indiana Jones dans Les Aventuriers de l’Arche Perdue.

Dans le DLC Citadel, le commandant Shepard peut trouver l’arche des Covenants. L’artéfact est caché dans cette arche, d’une façon très similaire à sa cachette dans le Hangar 51 dans les aventures d’Indiana Jones. Un indice qui suggère que le gouvernement, tout comme dans Les Aventuriers de l’Arche Perdue, avait conscience de son pouvoir.

Il est donc très probable qu’Indiana Jones ait existé dans l’univers Mass Effect. On pourrait toutefois considérer que dans cet univers, quelqu’un d’autre aurait pu trouver l’artéfact. Mais il faut avouer que l’hypothèse de l’existence d’Indiana Jones est beaucoup plus fun. L’emplacement de l’artéfact, trouvable sous la forme d’un hologramme, prouve son importance. On peut donc imaginer que les pouvoirs qui sont les siens dans Indiana Jones le sont également dans Mass Effect.

D’autre part, le quatrième film de la saga Indiana Jones, Le Royaume du Crâne de Crystal, met en scène une civilisation alien qui prend contact avec une humanité primitive, exactement comme le font les Prothéens dans Mass Effect. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’un très bel hommage de la part de BioWare à l’une des sagas les plus populaires du cinéma.

