MateBook X Pro : Huawei tease une navigation gestuelle à distance pour son prochain PC portable

Huawei s’apprête à dévoiler la prochaine génération du MateBook X Pro, son PC portable haut de gamme. Le fabricant chinois a teasé l’appareil qui sera, selon lui, « la plus grande mise à niveau » de l’histoire des MateBook.

La semaine prochaine s’annonce chargée pour Huawei. Il va dévoiler la Watch D, une montre connectée sous HarmonyOS, et le P50 Pocket, un smartphone pliable à clapet inspiré du Galaxy Z Flip 3 de Samsung. La conférence est prévue pour le 23 décembre. Le fabricant chinois vient maintenant de teaser le prochain MateBook X Pro orienté vers la productivité et le travail.

Le MateBook X Pro – Crédit : Huawei

Huawei a teasé la nouvelle génération d’ordinateurs portables sur Weibo. Le prochain MateBook X Pro s’annonce être « la plus grande mise à niveau » de l’histoire des MateBook. Cette gamme d’ordinateurs portables a toujours été réputée pour ses performances et sa qualité d’affichage comme on l’avait vu sur le MateBook X Pro 2020. L’ultraportable Windows est ainsi l’une des meilleures alternatives au MacBook sur le marché aujourd’hui.

La navigation gestuelle à distance et une intégration multiplateforme pour le prochain Huawei MateBook X Pro ?

L’une des nouvelles fonctionnalités du MateBook X Pro est la prise en charge de la navigation gestuelle à distance. Cela signifie que vous pouvez contrôler l’ordinateur à distance avec des gestes de la main. Google avait notamment introduit une fonctionnalité similaire appelée Motion Sense sur le Pixel 4 en 2019.

De plus, Huawei a également annoncé qu’il veut créer un espace de bureau capable de passer d’un appareil à un autre. Le MateBook X Pro est au cœur de cet espace. Vous pouvez par exemple récupérer des données de votre smartphone ou même des applications entières comme le suggère l’affiche de Huawei ci-dessous. Cela signifie que le fabricant a prévu une intégration multiplateforme pour passer d’un système d’exploitation à un autre, notamment de Windows à HarmonyOS.

Teaser d’Huawei pour le MateBook X Pro – Crédit : Huawei

Enfin, nous n’avons pas plus d’informations au sujet du prochain MateBook X Pro d’Huawei. Nous ne savons pas si le contrôle gestuel à distance fonctionne avec la webcam du PC portable ou avec un nouveau capteur ToF (capteur de temps de vol) qui est capable de voir en 3D. Huawei lèvera le voile sur ses nouveaux produits très attendus le 23 décembre prochain.

