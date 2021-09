Matrix 4 : découvrez tous les personnages du film

The Matrix Resurrections a révélé bon nombre de ses personnages, nouveaux et anciens, dans sa récente bande-annonce.

Ça y’est, Matrix 4 se concrétise enfin ! Après de longues années d’attente, les fans vont enfin pouvoir satisfaire leur insatiable appétit de nouveautés. Et dans ce nouvel opus, il risque d’y en avoir légion. Si des visages bien connus comme Néo ou Trinity seront bien de retour, Matrix Resurrections fera également la part belle à de nombreux nouveaux personnages. Le film sortira le 22 décembre prochain, simultanément au cinéma et sur HBO Max. Parmi les nouveaux visages, on retrouve notamment Christina Ricci ou encore l’inénarrable Neil Patrick Harris.

Neo est de retour ! – Crédit : Warner Bros Pictures

Mais quels personnages occuperont une place importante à l’écran pour cette nouvelle « aventure » ? Nous avons un début de réponse, grâce à la récente bande-annonce publiée sur la toile.

Matrix 4 : tout ce qu’il faut savoir sur les personnages de ce nouvel opus

Neo est donc de retour. Le personnage arbore fièrement une barbe et une longue chevelure. Il est bien loin le temps de la coupe courte très (trop) sage. Ce dernier utilise ses pouvoirs pour stopper des balles, se battre comme personne, suggérant qu’il a encore gagné en force depuis le dernier opus. Trinty, pour sa part, n’a rien perdu de sa superbe, se battant toujours avec la même classe. Si la bande-annonce n’en dévoile que très peu à son sujet, il y a fort à parier qu’elle fera encore des étincelles à l’écran.

La star de Midhunter, Jonathan Groff, fait aussi une apparition remarquée dans le teaser. C’est un nouveau visage de la saga, et on ne connaît pas encore grand chose de ce dernier. On le voit dans un bureau de luxe, parfaitement habillé, avec un air hautain et suffisant. Groff pourrait donc être l’un des nouveaux méchants de la franchise. Autre visage remarqué, celui de Jessica Henwick. Vêtue d’une veste en cuir noire, la jeune femme aux cheveux bleus semble se battre pour le bien.

Pour les autres personnages, c’est encore un peu plus mystérieux. Mais cela donne forcément l’eau à la bouche ! Encore trois mois de patience avant de découvrir cet épisode qui s’annonce aussi intense que sublime ! Après un dernier opus décevant, Matrix Resurrections joue gros. Très gros !

Source : Screenrant