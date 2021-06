Matrix 4 : l’actrice Christina Ricci rejoint Keanu Reeves au casting du film

Christina Ricci sera à l’affiche du très attendu Matrix 4. Warner Bros. avait jusqu’à lors bien caché ce casting surprise, mais le nom de l’actrice est apparue dans un récent kit presse publié par le studio. Christina Ricci a été révélée très jeune dans La Famille Adams dans lequel elle interprétait le rôle de Mercredi. On l’a ensuite retrouvée dans de nombreux films tels que Sleepy Hollow ou encore Monster.

Christina Ricci dans Sleepy Hollow (1999) – Crédit : Mandalay Pictures/American Zoetrope

On ignore pour l’instant tout du rôle qu’interprétera l’actrice de 41 ans dans le film. La réalisatrice Lana Wachowski et les acteurs restent très discrets sur ce nouveau film Matrix auquel personne ne s’attendait. Le dernier volet sorti en 2003 semblait en effet conclure définitivement la franchise. Depuis l’annonce de Matrix 4, les fans se posent donc beaucoup de questions.

Matrix 4 : un casting 5 étoiles

Car Keanu Reeves sera de nouveau à l’affiche du film, alors que son personnage Neo est censé être mort à la fin de Matrix 3. Mais certains fans pensent que sa résurrection faisait partie du plan de l’Oracle.

Reeves ne sera pas le seul à faire son retour dans la franchise. À ses côtés, on retrouvera d’autres anciens acteurs de la trilogie telles que Carie-Anne Moss, Lambert Wilson et Jada Pinkett-Smith. Malheureusement, Laurence Fishburne, qui incarnait le charismatique Morpheus, ne sera pas de la partie. Le film accueillera néanmoins Neil Patrick Harris (How I met your mother), Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) ou encore Priyanka Chopra (Quantico).

Si l’ensemble du casting semble avoir été dévoilé, l’intrigue de Matrix 4 reste un mystère. Warner Bros. n’a même pas dévoilé le titre du film. Mais une maquilleuse-coiffeuse aurait posté ce dernier par erreur sur Instagram. La publication a été rapidement supprimée, mais si’il s’agissait bien d’une fuite, le film s’intitulera Matrix : Résurrection.

Malgré la pandémie et les contraintes sanitaires, le tournage de cette suite s’est achevé en décembre dernier. Warner Bros. a donc réussi à avancer la date de sortie de Matrix 4 qui avait été repoussée à 2022. Le film sortira finalement en salles le 22 décembre 2021.

Matrix 4 : Date, casting, synopsis, tout ce qu’il faut savoir

Source : Collider