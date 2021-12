Matrix 4 : le trailer final dévoile 3 minutes explosives

Le trailer final montre beaucoup d’images – Crédit : capture d’écran YouTube

Pour les spectateurs, deux événements cinématographiques se profilent. D’un côté, Spider-Man : No Way Home, prochain Marvel à explorer le multivers après Loki sur Disney+. De l’autre, Matrix Resurrections (Matrix 4) dans lequel reviennent Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss. Pour l’occasion, Lana Wachowski reprend la barre, sans sa sœur, dans une œuvre promettant d’être méta. Et en marge d’une sortie événement, Matrix 4 dévoile un ultime trailer de 3 minutes. Et préparez-vous, car la cinéaste envoie du lourd dans une explosion d’effets sublimes.

Plusieurs images incroyables dévoilées pour Matrix 4

Pour ceux qui en doutent encore, Matrix 4 s’annonce comme le blockbuster de fin d’année. Lana Wachowski rempile avec son casting original et de petits nouveaux. Nouveaux aperçus dans ce trailer ultime comme Priyanka Chopra, Jonathan Groff, etc. Et comme pour les précédents teasers, ces images confirment l’approche méta du long-métrage. Mais la cinéaste l’a promis : il ne s’agira pas d’une simple suite. Cette dernière assure que les fans verront de l’autre côté du miroir. On pense évidemment à Bugs, jouée par Jessica Henwick, dont la présence s’annonce majeure. Mais tout ne reste que supposition…

En attendant la sortie de Matrix 4, le 22 décembre 2021 en France, ce trailer nous montre des images explosives. Un affrontement musclé dans un couloir rappelant Inception, un train lancé à pleine vitesse, des arts martiaux… La Warner ne lésine pas sur le teasing tout en conservant le mystère à propos de l’intrigue. Mais le lien fort entre Neo et Trinity semble intact.

Reste des questions encore irrésolues et zones d’ombre que Matrix 4 va éclaircir. Notamment sur le nouveau Morpheus puisqu’il s’agit d’une version plus jeune. Yahya Abdul-Mateen II endosse le rôle à la place de Laurence Fishburne. Daniel Bernhardt remplace également l’Agent Smith à la place de Hugo Weaving.

Rendez-vous dans les salles à la fin du mois pour découvrir le blockbuster de Lana Wachowski.