Matrix 4 : les premières réactions font le buzz sur la toile

Le quatrième volet de Matrix commence sérieusement à se faire désirer. Avec une sortie d’abord prévue à la fin de l’année sur HBO Max et dans les salles obscures, ce nouvel opus sera finalement dévoilé courant 2022. Cependant, après une première projection, les commentaires commencent à arriver sur la toile. On doit ces premiers retours à David Manning sur Twitter. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier est partagé pour parler du film.

Matrix 4 pourrait décevoir ! – Crédit : Warner Bros Pictures

The Maxtrix: Resurrections pourrait ainsi décevoir bon nombre de fans dans le monde entier. Ce nouveau volet, pourtant tant attendu, se transformera t-il en échec cuisant au box office mondial ? Possible, si on en croit les déclarations de Manning.

Un nouvel opus décevant ?

Sur Twitter, Manning ne mâche pas ses mots pour parler de Matrix 4. Selon ses déclarations, ce nouvel opus est à la fois « bizarre et captivant, drôle mais ambitieux à l’excès« . Ainsi ce dernier prédit que le film pourrait diviser le public et ne pas obtenir le succès attendu. Impossible d’en juger concrètement, aucune bande-annonce n’étant encore officiellement sortie.

L’enjeu est de taille ! En effet, les trois précédents films ont collectivement rapporté 1,6 milliards de dollars au box-office. Tous les regards sont donc braqués sur cette nouvelle mouture. L’attente est donc colossale chez les fans comme les producteurs, qui espèrent que Matrix 4 connaîtra le même destin que les premiers films.

On ne sait finalement que peu de choses sur le contenu de ce projet. Reeves et Moss redonneront vie à leurs personnages emblématiques, Néo et Trinité. Le combat contre les machines semble reprendre de plus belle. Laurence Fishburne (Morphée) pourrait être le grand absent de cette nouvelle histoire. Selon les récentes rumeurs, le comédien aurait été remplacé par une version plus « jeune ». L’agent Smith serait également mis hors-jeu pour ce nouvel opus.

Nouvelle venue cependant au casting: Christina Ricci. Mais son rôle n’a pas encore été dévoilé par l’équipe créative. Il faudra donc se montrer patient pour en apprendre davantage sur Matrix 4 qui semble vouloir jouer la carte du mystère pendant encore de longues semaines.

Source : Heroic Hollywod