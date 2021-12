Matrix 4 : un nouveau trailer méta dévoilé

Crédit : Warner Bros.

Matrix, c’est une franchise majeure du Septième art. Une franchise qu’aurait pu rejoindre Madonna, à son grand regret. Et alors que personne ne s’y attendait, Lana Wachowski annonçait un quatrième opus. Depuis, des posters inédits apparaissent sur la toile mais surtout des informations plus précises sur ce retour. Et bonne nouvelle pour les fans : Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reviennent ! Et en marge de la sortie de Matrix 4, ou Matrix Resurrections, la Warner intensifie la promotion. Un nouveau trailer méta se dévoile en plus d’une autre vidéo avec de nouvelles images. Deux pour le prix d’un !

Matrix 4, le film dans le film ?

🎥 | Novo TV Spot de The Matrix Resurrections com cenas exclusivas!pic.twitter.com/bOy3woPThn — The Matrix Brasil (@TheMatrixBrasil) November 30, 2021

Difficile de savoir ce que va raconter Matrix 4. Mais en marge de sa sortie, le nouveau trailer se montre déroutant, présentant un film dans le film. Il faut dire que la franchise tire sa révérence en 2003 au terme d’une bataille entre humains et machines. On pouvait penser la page définitivement close. Mais Lana Wachoswski veut explorer la mythologie de Matrix, 20 ans plus tard, et les fans trépignent d’impatience.

Dans ce nouveau trailer, on découvre le retour de Neo et Trinity en plus d’images aperçues dans le premier trailer. Mais on trouve également des séquences inédites et une approche méta, le film dans le film. Car à la fin de la vidéo, les héros se découvrent eux-mêmes à la télévision en train de provoquer le crash d’un hélicoptère.

De nouveau, Lana Wachowski semble jouer avec les attentes des spectateurs. Surtout lorsque l’on sait que la seconde vidéo dévoilée confirme cette approche d’un film dans le film…

Une seconde vidéo confirme le lien entre la trilogie et Matrix 4

Tickets for #TheMatrixResurrections will go on sale on December 6. pic.twitter.com/PVxrrenYKQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 1, 2021

Une autre vidéo dévoile cette démarche d’un film dans le film. En plus d’encore plus d’images inédites, on aperçoit une superposition entre les séquences des précédents films et Matrix 4.

Fort heureusement, les fans obtiendront prochainement des réponses. Le film arrive sur les écrans français le 22 décembre 2021, prochainement donc !

Source : ScreenRant