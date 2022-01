Maximus aurait pu survivre dans Gladiator, le mode agressif de l’Autopilot Tesla, une attente moins longue pour GTA 6, c’est le récap’

À l’origine, Maximus ne devait pas mourir à la fin de Gladiator. Par ailleurs, l’Autopilot de Tesla embarque un mode agressif susceptible d’être dangereux pour les utilisateurs. Enfin, un leak indique que GTA 6 sortira finalement moins tard que prévu. Voici le récapitulatif des grosses informations de ce lundi 10 janvier.

Gladiator : Ridley Scott a finalement décidé de tuer Maximus

Après avoir achevé Commode, Maximus meurt dans Gladiator. À l’origine, le personnage devait survivre à l’issue de ce duel au sommet. Mais Ridley Scott, le réalisateur, a estimé finalement qu’il n’avait pas de raison de vivre après avoir réussi à se venger. Et pour cause, seul lui importait de rejoindre les siens dans l’au-delà. Une satisfaction qu’il trouvera en trépassant. « Il a un objectif singulier, qui est celui de retrouver sa femme dans l’au-delà et de s’excuser de ne pas avoir été là pour elle. Et c’est tout », souligne ainsi Russell Crowe.

Tesla : le mode agressif de la conduite autonome fait débat

La bêta du Full Self-Driving est disponible dans certains véhicules Tesla. La dernière mise à jour inclut notamment trois modes de conduite autonome qui font polémique. Et pour cause, si vous activez le mode Assertive, Tesla précise que « dans ce profil, votre Model X aura une distance de sécurité moindre, effectuera des changements de voie plus fréquents, ne quittera pas la voie de gauche et pourra glisser ou ne pas s’arrêter au stop ». Outre leur dangerosité, ces comportements sont réprimés dans nos contrées.

GTA 6 pourrait débarquer plus tôt que prévu

Rockstar ne communique toujours pas sur la présentation de GTA 6. Par conséquent, les rumeurs sont évidemment nombreuses, une présentation en 2024 au plus tôt étant notamment évoquée. De son côté, le leaker Tez2 vient d’affirmer que l’attente pourrait être moins longue, évoquant la présentation d’un gros titre de Rockstar en 2022 pour une sortie en 2023. Une information à prendre avec des pincettes qui fera toutefois plaisir aux joueurs désabusés par les précédentes fuites.

