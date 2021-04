MCU : Qui sera le nouveau grand super-vilain de la Phase 4 ?

Il aura fallu pas moins de trois phases pour que les Avengers écrasent Thanos dans Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming. Après plus de dix ans à teaser le plus redoutable des super-vilains dans l’univers, quel personnage pourrait bien lui succéder ? C’est la grande question que se posent les fans alors que la Phase 4 débute avec Faucon et le Soldat de l’Hiver, mettant en scène un nouveau Captain America, et WandaVision sur Disney+. Le coup d’envoi au cinéma sera avec Black Widow, repoussé pour cause de pandémie. Et la réponse à la question posée précédemment pourrait trouver sa source dans WandaVision. Selon une rumeur, le plus puissant des super-vilains serait… Wanda Maximoff.

Le retour de la théorie qui fait de Wanda la prochaine ennemie des Avengers

C’est une rumeur à prendre avec des pincettes et une prédiction quant à l’identité du prochain grand vilain de l’univers connecté Marvel. Wanda Maximoff serait actuellement le plus méchant des personnages, enclin à passer du côté obscur de la Force. Cette théorie s’appuie évidemment sur l’étendue du pouvoir de la Sorcière Rouge que les spectateurs ont découvert dans WandaVision, qui n’a qu’une saison. Sans oublier que cette dernière a enfin un costume digne de ce nom, élégant et dans l’esprit des comics.

La rumeur pense que Wanda va devenir méchante dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, alors que le sorcier, lors de la scène post-générique, montre à la Sorcière Rouge ses erreurs. On apprendrait qu’elle s’est tournée vers le côté obscur pour ce bon : un événement grave pour les Avengers qui feraient face à une méchante très puissante. Kevin Feige, directeur du MCU, admet lui-même que Wanda Maximoff est la plus forte des personnages actuels.

On parle évidemment d’une version alternative de Wanda, venant d’un univers parallèle. Il faut dire qu’avec « the Multiverse » dans son titre, Doctor Strange 2 se veut explicite. Sans oublier que Spider-Man: No Way Home mettrait en scène plusieurs acteurs venus d’anciens films, comme Tobey McGuire et Andrew Garfield, ayant tous deux joué le Tisseur. Comme toutes les rumeurs du genre, il ne faudra pas s’y fier à 100%…

Source : Wegotthiscovered