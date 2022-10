Même après un an, ce forfait 30 Go sur le réseau Bouygues restera abordable

Cdiscount Mobile vous aide à économiser avec son forfait 30 Go pas cher – Photo d’Andrea Piacquadio provenant de Pexels

À la recherche d’un bon plan forfait mobile pour le week-end ? Vous en trouverez forcément un qui vous convient chez Cdiscount Mobile. Jusqu’au mardi 18 octobre, le MVNO propose pas moins de quatre forfaits sans engagement en promotion.

Parmi les plus intéressants, il y a le forfait 30 Go à 7,99 €/mois. À ce prix, l’offre se montre déjà attractive. Pourtant, ce tarif promotionnel ne connaît pas de limite de durée. Au bout d’un an, si vous êtes toujours chez l’opérateur, vous payerez votre abonnement au même prix.

Profiter de ce bon plan





Les services proposés sont tout aussi intéressants. L’offre vous équipe d’une enveloppe data de 30 Go en France métropolitaine. Depuis les zones Europe et les DOM, un volume internet supplémentaire de 8 Go en 4G vous sera fourni. Par ailleurs, les appels et SMS/MMS sont illimités que vous soyez en France ou depuis les zones précitées.

Notez que ce forfait Cdiscount Mobile vous permet d’accéder à l’excellent réseau mobile de Bouygues Telecom. La conservation de votre numéro de téléphone actuel est aussi possible, à condition que vous transmettez votre numéro RIO à l’opérateur. Pour rappel, vous devez appeler le 3179 (gratuit) pour l’obtenir.



En résumé, voici ce qu’il y a à retenir de cette promotion Cdiscount Mobile :

30 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine ;

8 Go de données mobiles en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau Bouygues Telecom ;

Sans engagement et sans limite de durée ;

Carte SIM triple découpe à 10 euros ;

Offre valable jusqu’au 18 octobre 2022.

Le forfait 30 Go ne vous convient pas ? Ci-après les autres promotions en cours chez Cdiscount Mobile jusqu’au 18 octobre 2022 :

Forfait 20 Go à 6,99 €/mois pendant 12 mois puis 9,99 €/mois ;

Forfait 100 Go à 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 13,99 €/mois ;