La menace des éruptions solaires, un PC dans un clavier, la triche dans les jeux vidéo, c’est le récap’

Au menu de ce récapitulatif : les conséquences des éruptions solaires, un PC fonctionnel au cœur d’un clavier compact, le classement des jeux remplis de tricheurs.

Quels sont les effets des éruptions solaires ?

Les éruptions solaires devraient s’intensifier à l’avenir selon la NASA. Certaines provoquent simplement la survenue de magnifiques aurores boréales et australes. D’autres peuvent faire naître des orages géomagnétiques, entraînant des interférences avec nos GPS, nos satellites mais aussi avec les fusées et les stations spatiales.

Eruption solaire capturée par la NASA – Crédit : NASA/Goddard Space Flight Center



Ce clavier sans fil embarque un PC

Pentaform a conçu un clavier sans fil qui embarque un PC. Il suffit simplement de le connecter à un moniteur pour pouvoir naviguer dessus à souhait. Prise en charge du FHD et de la 4K, connectique complète, processeur Intel Atom X5-Z835, compatible avec Windows 10 et Linux… S’il n’est pas un foudre de guerre, ce PC ultra-compact a l’avantage d’être très peu onéreux (à partir de 144 euros).

Le PC Abacus – Crédit : Pentaform



Minecraft : éden de la triche

Un étude de Surfshark a épluché les vidéos sur YouTube qui expliquent comment tricher dans des jeux spécifiques. En se basant sur le nombre de vues, la société a établi un classement des titres regroupant le plus de tricheurs. C’est Minecraft qui trône à la première place, suivi par Among Us, Roblox et Les Sims 4.

