Mercedes Vision EQXX : une autonomie de plus de 1000 km en 2022

Une autonomie de 1 000 kilomètres sur une seule charge est un des objectifs principaux des constructeurs de voitures électriques depuis quelques années déjà, et Mercedes est devenue une des premières entreprises à affirmer pouvoir en faire une réalité.

Vision EQXX – Crédit : Mercedes

Mercedes souligne que Vision EQXX est un programme de technologie électrique qui est prêt à améliorer massivement l’autonomie et les performances des véhicules électriques existants. D’après les images encore très mystérieuses partagées par Mercedes-Benz, le concept EQXX sera une berline au profil bas. Son design extérieur présente clairement de nombreuses courbes, un moyen possible de la rendre plus efficace et plus aérodynamique lors de ses déplacements.

Le constructeur automobile allemand nous a donné un avant-goût de la manière dont il souhaite passer à l’électrique. En effet, Mercedes-Benz a déjà révélé ses ambitions de passer au tout électrique d’ici 2030 et de proposer une variante alimentée par batterie de chacun de ses véhicules dans les années à venir.

Mercedes veut dépasser les 1000 km d’autonomie

Mercedes vise à augmenter la densité énergétique de la batterie de 20 % par rapport à l’EQS récemment présenté. Selon Markus Schäfer, le directeur du développement de Mercedes, l’EQXX devrait avoir une consommation à un chiffre et un taux de kilométrage de plus de 10 km par kWh, contre 6,4 pour Tesla. Selon Mercedes, le Vision EQXX proposera une autonomie en conditions réelles de plus de 1 000 kilomètres, soit à des vitesses normales de conduite sur autoroute.

Chez Tesla, Elon Musk avait déjà déclaré que le futur Roadster offrirait une autonomie d’environ 1000 km. Jusqu’à présent, la Tesla Model S la plus autonome proposait une autonomie de 652 km, et on sait que le prochain Cybertruck le plus haut de gamme offrira une autonomie impressionnante de 981 km.

En Chine, le constructeur automobile NIO a également présenté sa future berline électrique, la NIO ET7. En 2022, celle-ci offrira une autonomie pouvant aller jusqu’à 1000 kilomètres, soit bien plus que les voitures électriques actuelles.

Source : CleanTechnica