Messenger : les preuves de l’intégration de WhatsApp commencent à apparaître

WABetaInfo, qui traque les nouveautés sur WhatsApp, indique que Facebook, le géant américain des médias sociaux, cherche à permettre la communication entre deux de ses populaires applications de chat en ligne.

Si cela se confirme, cela veut dire que Facebook Messenger pourra communiquer avec WhatsApp une fois que Facebook déploiera cette fonctionnalité. Il y a beaucoup d’ambiguïté sur la façon dont Facebook prévoit de réaliser cette intégration sans compromettre le cryptage des données et la sécurité des utilisateurs.

WABetaInfo rapporte que le développeur Alessandro Paluzzi a indiqué que Facebook travaille à la possibilité regrouper les communications de WhatsApp et Facebook Messenger. Le développeur a trouvé des références importantes sur cette intégration, comme le code suggérant que Facebook crée des tables dans une base de données locale, afin de gérer les messages et les services avec d’autres utilisateurs de WhatsApp.

Les références du code suggèrent que Facebook pourrait être capable de savoir si un contact WhatsApp est bloqué, il pourrait être capable de reconnaître les sons des notifications push et même certains détails d’un chat.

Qu’en est-il de la sécurité ?

Selon le code source, cela pourrait inclure des informations telles que le numéro de téléphone du contact, un compteur de messages, savoir si le chat est archivé, mais pas son contenu. Facebook Messenger peut également être en mesure de voir les membres d’un groupe WhatsApp spécifique et les photos de profil du contact.

Le développeur affirme que Facebook ne collecte pas encore les messages de WhatsApp, mais le code source pour créer une base de données locale est en cours d’élaboration. WABetaInfo prédit que Facebook pourrait importer le protocole Signal pour crypter et décrypter les messages, déjà utilisé par WhatsApp. Il n’est pas clair si cette fonctionnalité aura une option de désactivation ou non, et le développeur estime qu’en raison de la nature complexe de cette fonctionnalité, Facebook pourrait simplement chercher à l’abandonner complètement à l’avenir.

