Meta prépare une gamme de quatre nouveaux casques de réalité virtuelle

Selon une feuille de route interne consultée par le site The Information, Meta Platforms prévoit de sortir quatre casques de réalité virtuelle d’ici 2024. Ces quatre nouveaux appareils sont distincts des casques de réalité augmentée que Meta développe également.

Un visuel non officiel du projet Cambria – Crédits : SadlyItsBradley

Ces casques pourraient néanmoins inclure l’accès à la réalité mixte en utilisant la RA passthrough.

Le Projet Cambria

Teasé par Meta depuis l’année dernière, cet appareil sera le futur fleuron de la marque. Il s’agit d’une version revue et haut de gamme du Quest 2. Il se destine plutôt aux professionnels et le tarif sera supérieur à 800 $ (760 euros), d’après un porte-parole du groupe.

Selon The Information, le casque devrait arriver en septembre et offrirait une qualité d’image haute résolution. La puissance de ce casque serait similaire à celle d’un ordinateur portable d’entrée de gamme. L’appareil tournerait sous Android, à travers une surcouche développée par Meta.

Les deux écrans (un pour chaque œil) sont supposés fournir une résolution suffisamment élevée pour permettre de lire clairement de petites lignes de texte.

Engadget rapporte que même si Meta positionne Cambria comme un appareil pouvant être utilisé pour l’avenir de l’environnement professionnel, il pourrait ne pas être en mesure d’exécuter des applications de bureau PC typiques. En conséquence, son utilité pour le travail réel serait sérieusement limitée.

Une gamme complète de casques de réalité virtuelle

Deux autres successeurs du Quest 2 seraient également attendus. Référencés sous les noms de code Stinson et Cardiff, ils pourraient être disponibles respectivement en 2023 et en 2024.

De plus, un successeur du Cambria est déjà en préparation, selon le rapport. Son nom de code : Funston. Il est attendu pour 2024.

Enfin, en plus de ces nouveaux casques VR, Meta prévoit de lancer des lunettes de réalité augmentée d’ici 2024, avec des modèles plus avancés qui suivront en 2026 et en 2028.

