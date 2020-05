MG évoque le Cyberster, son concept du roadster anglais électrique

Crédits : SAIC Design

L’histoire de MG a été chaotique, passant de mains en mains depuis les années 30. Maintenant propriété du constructeur chinois SAIC, la marque anglaise a réussi à maintenir son image de voitures sportives dans l’imaginaire collectif, bien que la très large majorité de ses véhicules sortis dans les dernières décennies ait été très sage.

Plus qu’un simple exercice de style

Il semble que SAIC ait décidé de restaurer un peu l’image sportive de marque de MG en lui offrant un roadster électrique au look agressif. C’est le studio de design établi à Londres par le constructeur chinois qui a dessiné le concept du Cyberster, un cabriolet biplace survolté. Le dernier roadster de la marque était le MG TF produit entre 2002 et 2005 avant de renaitre entre 2007 et 2011 pour le marché chinois uniquement.

Né de la collaboration entre les équipes de design anglaises et chinoises, le Cyberster offre des lignes bien plus agressives que son prédécesseur. Le profil est beaucoup plus allongé et surtout le hayon très anguleux donne l’impression d’un aileron. On regrettera bien sûr qu’aucun détail technique n’ait été fourni, impossible alors de savoir s’il aurait sa place dans la liste des véhicules électriques les plus rapides du monde. Il pourrait être en concurrence avec le Tesla Roadster qui ne sortira pas en 2020, et avec le potientiel roadster que Volkswagen envisage.

Toutefois, le studio semble indiquer qu’il ne s’agit pas que d’un simple exercice de style. La description fait état de « quelque chose de très existant en train de se passer ». Il n’est donc pas du tout improbable de voir arriver prochainement une version physique de ce concept-car. Le constructeur fait même un peu de teaser : « Restez à l’écouter pour la suite… » S’il était produit, il serait le second véhicule électrique du constructeur. Le coupé 4 places E-Motion devrait arriver sur les lignes de fabrication dans l’année.

Crédits : SAIC Design

Crédits : SAIC Design

Source : SAIC Design