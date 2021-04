MG Motor dévoile Cyberster, un concept de voiture de sport électrique

Après des années à vendre des berlines, des hatchbacks et des crossovers, la société chinoise MG souhaite revenir au segment des roadsters.

Cyberster – Crédit : MG

La voiture a été mise au point par le MG Advanced Design Centre de Londres et emprunte plusieurs éléments stylistiques à la MG B Roadster classique. À l’avant, le modèle présente un capot incurvé et des phares Magic Eye qui s’ouvrent lorsqu’on les allume. Le concept possède également un pare-chocs avant aérodynamique qui canalise vraisemblablement l’air vers les passages de roue pour refroidir les freins. Enfin, l’arrière aplati est équipé d’un design avec des LED et contient des éléments du drapeau du Royaume-Uni.

Elle arbore également une bande de LED sur le côté de la voiture, que le constructeur appelle « ceinture laser ». Le Cyberster a un style assez agressif, qui est particulièrement évident lorsqu’il est vu de l’arrière. MG est un constructeur automobile encore méconnu en France. L’année dernière, nous avions eu la chance de pouvoir essayer le MG ZS EV (2020), un SUV électrique pas cher.

Quelles caractéristiques propose le Cyberster ?

MG ne donne pas beaucoup de détails, mais a indiqué qu’il y aurait une connectivité 5G, une accélération de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et promet une autonomie de 800 km en une seule charge. De telles caractéristiques techniques permettraient presque à la voiture de rivaliser avec la Tesla Roadster, dont la production a été repoussée en 2021.

Le Cyberster est également doté d’une capacité de conduite autonome de niveau 3 et le constructeur proposera des mises à jour pour améliorer cette fonctionnalité. Le Cyberster se place alors au même niveau qu’une Tesla concernant la conduite autonome.

MG affirme également que la Cyberster sera la première super-sportive électrique au monde à disposer d’un cockpit gaming, sans donner davantage de détails. Le concept devrait faire ses débuts officiels au Salon de l’automobile de Shanghai 2021 du 21 au 28 avril prochain. Carl Gotham, directeur du centre de design, a déclaré que le Cybester est « un projet audacieux qui se tourne résolument vers l’avenir de MG, en s’appuyant sur notre héritage, mais surtout sur notre technologie de pointe et notre design avancé. ».

Source : electrek