Mi Band X : Xiaomi confirme la fuite, mais il s’agit d’un finalement d’un produit factice

Le responsable des relations publiques de la marque, Wang Hua, a rapidement mis fin aux spéculations autour d’un potentiel Mi Band X sur son compte Weibo, en déclarant que Xiaomi ne travaillait pas sur un bracelet avec un écran à 360 degrés.

Nubia Alpha – Crédit : Nubia

Sur la diapositive présentant le Mi Band X, nous pouvions lire que le bracelet était doté d’un écran flexible qui se plie autour de votre poignet. De plus, celui-ci n’aurait pas de boucle, puisque l’écran serait accessible tout autour de votre poignet. Au lieu d’une boucle, un aimant serait utilisé pour fermer le bracelet, offrant ainsi une véritable expérience inédite à 360 degrés.

Cela nous rappelait beaucoup la montre Nubia Alpha et son écran à 360 degrés autour de votre poignet que nous avions pu voir il y a deux ans. Cependant, le bracelet de Xiaomi paraissait encore plus fin et léger, puisqu’il n’était constitué que d’un écran OLED. Il aurait pu s’agir d’une véritable révolution dans le secteur des objets connectés, mais un tel produit n’arrivera finalement pas.

Xiaomi confirme qu’il s’agit d’un produit factice

Malheureusement pour ceux qui attendaient avec impatience un bracelet à 360 degrés de Xiaomi, il y a peu d’espoir d’en voir un arriver à court terme. En effet, selon Wang Hua, le programme duquel est tirée la photo volée comprend divers exercices qui obligent le personnel à préparer la planification générale, les stratégies de marketing ou encore le perfectionnement des arguments de vente pour un produit factice.

Il s’agissait donc ici d’un simple exercice, et non de la présentation d’un des produits sur lesquels Xiaomi travaille vraiment. Wang a également insisté sur le fait que Xiaomi ne travaille actuellement sur aucun appareil de la sorte, et qu’il ne faudra pas s’attendre à voir un bracelet connecté à 360 degrés dans les prochains mois. Il faudra donc vraisemblablement se contenter des Mi Band classiques pendant encore quelque temps, mais cela ne les empêche pas d’être les bracelets intelligents les plus populaires au monde.

Source : ITHome