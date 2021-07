Mi Days sur eBay : le smartphone Redmi 9T 64 Go de Xiaomi à 143,65 euros seulement !

Pour que vous puissiez profiter à fond de votre été, eBay et Xiaomi s’associent pour vous proposer des réductions sur de nombreux produits dont le Smartphone Redmi 9T 64 Go qui bénéficie d’une remise de 15%.

Attention l’opération débute aujourd’hui et est limitée dans le temps. Elle s’arrêtera le 11 août prochain et dans la limite des stocks disponibles. Pendant cette période en utilisant le code MISUMMER21 vous pourrez appliquer à votre commande une réduction immédiate de 15% pour tous les produits faisant partie de la sélection*. Et le Redmi 9T fait partie des heureux élus. Son prix passe donc après application du code de 169€ à 143,65€.

Malgré un prix abordable (et d’autant plus avec la réduction), le Redmi 9T intègre une très grosse batterie de 6000 mAh qui lui permet de tenir plusieurs jours sans avoir à passer par la phase recharge. De plus sa charge rapide de 18W lui permet de refaire le plein en 2h seulement. La garantie de ne jamais tomber en panne.

Il profite aussi de bonnes performances grâce à son processeur Snapdragon 662 et ses 4 Go de RAM. Il intègre également d’une double carte SIM et d’un emplacement pour une carte SD en plus du stockage interne de 64 Go.

Côté photo, il n’est pas en reste avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

La caution eBay

En achetant sur eBay vous profitez de la garantie client eBay. En effet, quoiqu’il arrive eBay vous accompagne pendant toute la durée de votre achat. De la livraison à la découverte de votre produit, vous bénéficiez d’une assistance en cas de problème et s’il le faut d’un remboursement.

Toute une sélection de produits de la gamme Xiaomi fait partie de l’opération et profite de cette réduction de 15%. Mais restez connecté le reste du temps car vous trouverez des bons plans sur eBay.fr toute l’année en livraison gratuite ici.

* Dans la limite de 50 euros maximum de réduction et à partir de 10 euros d’achat.