Mi Smart Electric Folding Bike le vélo de Xiaomi est à moitié prix

Que ce soit chez Cdiscount, à la Fnac ou chez Darty, le vélo de Xiaomi, le Mi Smart Electric Folding Bike bénéficie d’une incroyable remise. Le vélo électrique voit en effet son prix chuter et passer de presque 1000 € à 499 € soit une réduction de 50 % pour votre porte-monnaie.

Le vélo électrique de Xiaomi est à 499 €

Si vous voulez éviter de prendre votre véhicule pour faire des petites distances afin de faire des économies sur le carburant, voici un investissement qui va certainement vous intéresser. En effet, actuellement le vélo électrique de la marque Xiaomi bénéficie d’une réduction incroyable et voit son prix être divisé par deux.

Ce vélo Mi Smart Electric Folding Bike a de nombreux avantages qui vont certainement vous intéresser. Il est pliable, afin que vous puissiez le stocker facilement lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail ou lorsqu’il faut le ranger chez vous. Il pèse seulement deux kilos de plus qu’une trottinette et il est capable de soutenir jusque 100 kilos. Son moteur de 25 W va vous aider et ce notamment dans les montées et il vous permettra également de rouler jusqu’à 25 km/h.

Toutefois, si vous avez un doute sur votre choix, prenez le temps de consulter notre comparatif sur les vélos électriques.