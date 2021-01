Mi Watch Lite : la nouvelle montre de Xiaomi à 49,99€ au lieu de 69,99 €

Très belle opportunité à saisir chez Amazon concernant la Xiaomi Mi Watch Lite. En effet, pour son lancement, elle est à seulement 49,99€.

Xiaomi Mi Watch Lite : petit prix chez Amazon

En ce début d’année, le sport fait partie de vos bonnes résolutions ? Si c’est le cas, cette montre pourra être votre coach particulier. Avec ses 11 modes d’entraînement, elle va pouvoir analyser toutes vos activités : vélo, natation, marche, etc… A vous de pratiquer votre sport favoris. Celle-ci enregistrera vos données pour ensuite les transmettre à votre smartphone.

D’autres fonctions sont bien évidemment disponibles : GPS intégré, chronomètre, réveil, notification des messages, appels, SMS, affichage de la météo, un suivi de votre fréquence cardiaque, mais également votre distance parcourue ainsi que les calories dépensées. La montre offre en plus une autonomie plutôt confortable. Elle peut tenir 12 jours loin de son chargeur.

Pour ce tarif de 49€, la Mi Watch Lite a des fonctions basiques qui seront suffisantes pour les sportifs débutants. Pour les professionnels qui recherche des analyses plus pointues il faudra probablement vous orienter vers des modèles plus performants. Si c’est votre cas n’hésitez pas à vous tourner vers notre guide des meilleures montres connectées de 2021.

Quelques précisions concernant l’offre chez Amazon, sachez que les modèles proposant le bracelet coloris blanc et bleu sont donc à 49,99€ et que le modèle coloris noir est par contre un peu plus cher soit à 59,99€.