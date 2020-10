Microsoft adopte le télétravail permanent pour certains employés

Le géant américain rend le travail à domicile encore plus flexible pour ses employés avec des possibilités de télétravail permanent. Microsoft met effectivement en place un lieu de travail hybride qui sera adopté à la réouverture des bureaux américains.

Logo Microsoft – Crédit : Microsoft

Actuellement, la grande majorité des employés de Microsoft sont en télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a quelques mois. De nombreux géants de la tech avaient d’ailleurs adopté cette stratégie. Dès le mois de mars, tous les employés de Twitter devaient travailler à domicile par exemple. Nos confrères de The Verge ont rapporté que Microsoft a dévoilé en interne de nouvelles directives pour l’avenir de l’entreprise. Un « lieu de travail hybride » va être mis en place dès que les bureaux américains rouvriront dans leur intégralité. La réouverture de ces derniers n’est pas avant janvier 2021 au plus tôt.

Télétravail : notre sélection des meilleurs logiciels et services gratuits ou payants

Les conditions de travail gagnent en flexibilité chez Microsoft

Les employés du géant de la tech vont pouvoir décider de travailler à domicile pendant moins de 50 % de leur semaine de travail. Ils choisiront évidemment comment répartir le travail à la maison et au bureau. De plus, les managers pourront approuver le télétravail permanent. Cela signifie que certains employés de Microsoft travailleront complètement à distance de manière indéfinie. En contrepartie, ils perdront l’accès à leur espace de bureau attitré, mais ils seront toujours libres d’utiliser les « touchdown space ». Il s’agit d’un espace de travail commun installé par Microsoft à divers endroits. Les employés peuvent réserver un bureau afin de rester productifs s’il y a trop d’embouteillages pour venir à l’entreprise par exemple.

La directrice des ressources humaines de Microsoft, Kathleen Hogan, a déclaré aux employés que : « la pandémie de Covid-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler autrement. Nous offrirons autant de flexibilité que possible pour accommoder les styles de travail individuels tout en équilibrant les besoins de l’entreprise et en veillant à respecter notre culture ».

Bien entendu, toutes les positions ne sont pas adaptées au télétravail permanent. Les employés qui sont dans les centres de données ou qui gèrent les formations devront continuer à travailler dans les locaux de Microsoft. De plus, les employés éligibles au travail à distance pourront déménager localement. Il leur sera même possible de faire approuver un déménagement international si leur position le permet.

Source : The Verge